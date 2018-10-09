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«В первую очередь это укрепление взаимоотношений»: что говорят участники V Форума регионов Беларуси и России

10.10.2018 20:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России стартовал 10 октября. Принимает его Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В первую очередь это укрепление взаимоотношений»: что говорят участники V Форума регионов Беларуси и России

Ожидается, что участие в форуме примут около 2000 человек, а экономический эффект от достигнутых соглашений составит не менее полумиллиарда долларов. Корреспондент Екатерина Жилянина продолжит.

«В первую очередь это укрепление взаимоотношений»: что говорят участники V Форума регионов Беларуси и России

Екатерина Жилянина, СТВ:
Могилев уже сегодня живет масштабным форумом. Он проходит в пятый раз, но впервые на нашей территории не в столице. Напомню, дебют состоялся как раз в Минске. Тогда обсуждать региональные связи Беларуси и России приехали около 300 участников. Сегодня в Могилеве на V Форуме регионов ждут уже порядка двух тысяч человек.

«В первую очередь это укрепление взаимоотношений»: что говорят участники V Форума регионов Беларуси и России

Местная Госавтоинспекция попросила водителей отнестись с пониманием к некоторым неудобствам: в предстоящие дни будут, понятно, и ограничения в движении, и курсирующие по городу колонны автобусов.

Ждут здесь и обоих президентов. Буквально несколько дней назад в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили предстоящую встречу. Главы государств не раз подчеркивали, что на региональных связях держится каркас межгосударственных отношений.

«В первую очередь это укрепление взаимоотношений»: что говорят участники V Форума регионов Беларуси и России

Петр Петровский, политолог:
Президенты России и Беларуси, фактически, встречаются ежемесячно, что беспрецедентно, если мы говорим про масштабы России и Беларуси и их сопоставление. И это иллюстрирует то, что как Россия, так и Беларусь заинтересованы друг в друге и в улучшении, углублении той социально-экономической и политической интеграции между нашими двумя странами.

«В первую очередь это укрепление взаимоотношений»: что говорят участники V Форума регионов Беларуси и России

Форум регионов – это, прежде всего, площадка для встреч, причем многоуровневая. Наверху пирамиды государственные деятели. Они, собственно, задают тон и направление двустороннему диалогу. Региональные власти уточняют точки стыковки двух экономик. Парламентарии создают законодательные условия для реализации проектов. И, наконец, бизнес (как частный, так и государственный) создает мощный базис из взаимовыгодных контрактов.

«В первую очередь это укрепление взаимоотношений»: что говорят участники V Форума регионов Беларуси и России

Владимир Труханович, начальник отдела Миноблисполкома:
Мы здесь выставляем от Минской области в основном такие изюминки, наши разработки, в том числе и совместные. Для рынка Российской Федерации, в частности, стоит у нас автомобиль, который конкретно разработан под Сургут. И он отсюда уйдет уже туда, на Сургут.

«В первую очередь это укрепление взаимоотношений»: что говорят участники V Форума регионов Беларуси и России

В Могилеве ждут порядка двух десятков руководителей российских регионов. Москва, Оренбург, Воронеж, Алтай – всех не перечислишь. С каждым у белорусов есть потенциал сотрудничества.

В 2018 году впервые на форуме пройдет деловой совет. Главным событием, конечно, будет пленарное заседание. Оно состоится в пятницу 12 октября. Но до этого широкий спектр вопросов обсудят в том числе и на тематических секциях.

«В первую очередь это укрепление взаимоотношений»: что говорят участники V Форума регионов Беларуси и России

Андрей Тимофеев, член комиссии Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям:
Российско-белорусский форум – в первую очередь это укрепление взаимоотношений. Это перспективы дальнейшего сотрудничества, и диалог над этим. Я думаю, это правильная практика, которую нужно продолжать. У нас есть отличный такой опыт консолидации военно-патриотических клубов на территории Российской Федерации. Соответственно, этим опытом мы хотим поделиться.

«В первую очередь это укрепление взаимоотношений»: что говорят участники V Форума регионов Беларуси и России

Григорий Саришивили, заместитель председателя правительства Республики Коми:
То, что форум проходит именно на уровне регионов – это очень хорошо. Мне кажется, что если раньше развитие шло через столицы, то теперь столицы настолько перегружены этим, что надо общаться напрямую. С Беларусью у нас отношения потихонечку выстраиваются и в области сельского хозяйства, и в области строительства.

«В первую очередь это укрепление взаимоотношений»: что говорят участники V Форума регионов Беларуси и России

Такое региональное сотрудничество позволяет развивать кооперацию, точечно и эффективно находить взаимный экономический интерес. Он неоспорим. Мощь российской армии – ОТРК «Искандер» – например, базируются на белорусских шасси, а в рецептуру российского шоколада входит белорусское молоко. Зато наша техника производится из российского металла.

«В первую очередь это укрепление взаимоотношений»: что говорят участники V Форума регионов Беларуси и России

Екатерина Жилянина:
Предыдущие форумы уже принесли весьма ощутимый коммерческий эффект – контрактов и соглашений подписано на 930 миллионов долларов. Миллиардную планку благодаря нынешним встречам, конечно, превзойдут. Предварительно стороны подготовили для подписания около семи десятков контрактов. Сумма рекордная – 500 миллионов долларов.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России стартовал 10 октября. Принимает его Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что...
 
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