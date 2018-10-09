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«В первую очередь это укрепление взаимоотношений»: что говорят участники V Форума регионов Беларуси и России
Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России стартовал 10 октября. Принимает его Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что участие в форуме примут около 2000 человек, а экономический эффект от достигнутых соглашений составит не менее полумиллиарда долларов. Корреспондент Екатерина Жилянина продолжит.
Екатерина Жилянина, СТВ:
Местная Госавтоинспекция попросила водителей отнестись с пониманием к некоторым неудобствам: в предстоящие дни будут, понятно, и ограничения в движении, и курсирующие по городу колонны автобусов.
Ждут здесь и обоих президентов. Буквально несколько дней назад в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили предстоящую встречу. Главы государств не раз подчеркивали, что на региональных связях держится каркас межгосударственных отношений.
Петр Петровский, политолог:
Форум регионов – это, прежде всего, площадка для встреч, причем многоуровневая. Наверху пирамиды государственные деятели. Они, собственно, задают тон и направление двустороннему диалогу. Региональные власти уточняют точки стыковки двух экономик. Парламентарии создают законодательные условия для реализации проектов. И, наконец, бизнес (как частный, так и государственный) создает мощный базис из взаимовыгодных контрактов.
Владимир Труханович, начальник отдела Миноблисполкома:
В Могилеве ждут порядка двух десятков руководителей российских регионов. Москва, Оренбург, Воронеж, Алтай – всех не перечислишь. С каждым у белорусов есть потенциал сотрудничества.
В 2018 году впервые на форуме пройдет деловой совет. Главным событием, конечно, будет пленарное заседание. Оно состоится в пятницу 12 октября. Но до этого широкий спектр вопросов обсудят в том числе и на тематических секциях.
Андрей Тимофеев, член комиссии Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям:
Григорий Саришивили, заместитель председателя правительства Республики Коми:
Такое региональное сотрудничество позволяет развивать кооперацию, точечно и эффективно находить взаимный экономический интерес. Он неоспорим. Мощь российской армии – ОТРК «Искандер» – например, базируются на белорусских шасси, а в рецептуру российского шоколада входит белорусское молоко. Зато наша техника производится из российского металла.
Екатерина Жилянина:
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«В первую очередь это укрепление взаимоотношений»: что говорят участники V Форума регионов Беларуси и России
Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России стартовал 10 октября. Принимает его Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что...
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