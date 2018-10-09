СМИ сообщили о возможной встрече Трампа и Путина в начале 2019 года

Агентство отмечает, что Трамп определится с участием в Арктическом саммите после промежуточных выборов в США, которые пройдут 6 ноября.





Финляндия, которая председательствует в Арктическом совете в период в 2017-2019 годах, рассматривает различные даты для проведения этого саммита, не исключая день святого Валентина в феврале.





16 июля этого года в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит Путина и Трампа. Президенты беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.