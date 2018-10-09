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СМИ сообщили о возможной встрече Трампа и Путина в начале 2019 года

10.10.2018 20:59 — Разное | Партизан  
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Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в начале 2019 года в Хельсинки на Арктическом саммите, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на финские СМИ.

Агентство отмечает, что Трамп определится с участием в Арктическом саммите после промежуточных выборов в США, которые пройдут 6 ноября.

Финляндия, которая председательствует в Арктическом совете в период в 2017-2019 годах, рассматривает различные даты для проведения этого саммита, не исключая день святого Валентина в феврале.

16 июля этого года в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит Путина и Трампа. Президенты беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

 
 
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Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в начале 2019 года в Хельсинки на Арктическом саммите, сообщает в среду агентство...
 
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