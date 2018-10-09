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Вот вам и национализация. Фабрику «Спартак» переводят на 4-дневную рабочую неделю?

10.10.2018 20:51 — Разное | Партизан  
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Несмотря на определенную стабилизацию экономики после кризиса, текущие колебания рынка сильно бьют по отдельным предприятиям.

О ситуации, сложившейся на известной кондитерской фабрике, нам сообщил его работник Михаил. Он говорит:

— У предприятий нашей отрасли «жаркий сезон» — это отнюдь не лето. В знойный период у производителей сладостей, как правило, наблюдается спад. Настоящая же «горячая пора» начинается осенью — по мере приближения новогодних праздников. И лучше всего об этом свидетельствует динамика найма работников. Так, на «Коммунарке» сейчас начинается дополнительный набор людей на временную работу. Увы, у нас все обстоит по-другому.

Дело в том, что на СП ОАО «Спартак» вышел приказ № 2168. В нем сказано, что с 8 октября и до конца года для ряда подразделений и специалистов устанавливается 4-дневная рабочая неделя. По такому графику будут работать ремонтно-строительный цех, отдельные работники холодильно-компрессорного и ремонтно-механического цехов, слесарно-сварочного участка, электромеханики по лифтам и многие другие специалисты, перечисленные в приказе персонально.

Для ряда специалистов центральной лаборатории, бухгалтерии, товароведов и инженеров также вводится режим неполного рабочего дня. Продолжительность рабочего времени в неделю для них составит 30 часов — вместо обычных 40 часов (ст. 112 ТК РБ). Приказ определяет для перечисленных в нем работников следующий график рабочего времени: в понедельник-четверг с 8 до 15 часов, в пятницу — с 8 до 13. На полтора часа сокращается рабочий день и для сотрудников охраны.

Во всех этих случаях оплата труда будет производиться по фактически отработанному времени.

По словам Михаила, многие подразделения, не перечисленные в этом распоряжении, также получили устные указания о том, что их работники должны написать заявления на 4 выходных за свой счет в течение октября.

Целью сокращения рабочего времени в приказе названы «рациональное распределение нагрузки», «недопущение ухудшения финансового положения предприятия», и конечно же — пресловутая «оптимизация». Правда, у работников фабрики все это оптимизма не вызывает. Указываются в документе и причины, по которым все это делается — снижение объемов реализации продукции на внутреннем рынке, нарастающее с начала 2018 года, «не достижение» ряда показателей бизнес-плана предприятия, включая опережение роста производительности труда по выручке над ростом номинальной заработной платы.

Фабрика в шоколаде

При всем этом другие официальные данные дают весьма оптимистичную картину положения дел на фабрике. И также нет никаких оснований не верить им.

14 сентября этого года СП ОАО «Спартак» открыло новую линию для производства вафельных конфет. По-сути, было запущено две линии — австрийская по производству конфет и батончиков, и итальянская — по их обертке. Новая линия будет выдавать 570 килограмм сладостей в час. Общая стоимость проекта — 5,2 миллиона евро. Линия должна окупиться за 4,5 года. Планируемая прибыль по всему предприятию в 2018 году должна составить 600 беларуских рублей с одной тонны реализованной продукции.

На сегодня фабрика «Спартак» производит 350 видов продукции, поставляемой в 25 стран мира, включая США, ЮАР, Китай и Сингапур. Более того, количество зарубежных поставок в этом году увеличилось. Согласно официального сайта предприятия: «Этот год только начался, а кондитерская фабрика „Спартак“ уверенно наращивает своё присутствие в экспортных регионах! За первые 3 месяца текущего года мы, увеличили объёмы поставок нашей продукции и подписали новые контракты с компаниями в Грузии, Казахстане и Узбекистане». Также фабрика получила «Гран При» конкурса «Продукт года — 2017».

В 2018 году «Спартак» расширял свою торговую сеть и искал помещения под фирменные магазины в Минске, Витебске, Могилеве, Бобруйске, Мозыре и Гомеле. Только в этом сентябре было открыто два новых фирменных «спартаковских» магазина в Бобруйске. Еще «Спартак» стал «Лидером года-2017» в номинации «Шоколад».

Фабрика «Спартак» является совместным предприятием с участием государственного и частного капитала. СП ОАО «Спартак» было зарегистрировано в 1998 году как беларуско-американское предприятие. Согласно финансовому отчету предприятия за прошлый год, капитал СП ОАО «Спартак» вырос с 71 403 000 белорусских рублей в 2016 году до 76 920 000 — в 2017-м. Правда, прибыль предприятия за этот период значительно уменьшилась — практически в два раза. Но все равно, чистая прибыль фабрики «Спартак» в 2017 году составила 4 767 000 рублей.

Правда, показатели текущего года в открытый доступ еще не выкладывались. Но как бы там ни было, «Спартак» не является и не может быть убыточным.

В международной практике в подобных ситуациях независимые профсоюзы отстаивают полную занятость персонала. И истина, и разумное решение может быть определено только в ходе переговоров профсоюзных активистов и работодателей. Только так можно убедительно выяснить: действительно ли предприятие находится на грани финансового краха? Или просто сезонные колебания и временные потери хотят компенсировать за счет занятости и заработной платы работников?

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Несмотря на определенную стабилизацию экономики после кризиса, текущие колебания рынка сильно бьют по отдельным предприятиям.
 
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