Ягланд допустил исключение России из Совета Европы

Об этом заявил Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем Совета Европы.





Генеральный секретарь напомнил, что устав позволяет накладывать дополнительные санкции на государство, которое не платит членские взносы. В этом случае Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы, КМСЕ) может прекратить участие России в работе ПАСЕ и самого КМСЕ.





Ягланд выразил уверенность, что в случае продолжения неплатежей эти санкции необходимо будет наложить.





“По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года (российских неплатежей) будут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью”, – заявил он .









“Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции”, – добавил генсек.





Торбьерн Ягланд также впервые публично предположил, что в результате конфликта Россия может вообще покинуть организацию; до сих пор генсек категорически исключал такую возможность.





Именно в случае начала процедуры выхода России генсек планирует изменить бюджет организации. “Если станет ясно, что Россия выходит (Russia is out), то я немедленно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы”, – заявил он.





Ягланд также сообщил, что планирует официально представить эту позицию на встрече Комитета министров в конце текущей недели.





Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 9 октября не нашла голосов для изменения санкционных правил ради РФ и отложила решение этого вопроса на следующий год.





В России раскритиковали решение ПАСЕ отложить решение об изменении санкционных правил в интересах Москвы, назвали ПАСЕ недееспособной и русофобской.





Подробно о дебатах и ​​о том, в чем заключается победа – в статье “Кремль проиграл битву за Страсбург: как подковерная игра Ягланда привела к поражению россиян в ПАСЕ”.

