КХП-БНФ подала заявку на проведение шествия в Куропаты на «Дзяды»

«Радыё Рацыя» . Об этом сообщил БелаПАН ответственный секретарь организации Алесь Чехольский, передает





«Ее проведение будет традиционным», — сказал он, не уточняя место и время акции до официального ответа властей на заявку.





Также на следующей неделе партия планирует подать заявку на проведение 4 ноября традиционного шествия, а затем митинга в Лошицком яру в память жертв сталинских репрессий.









Белорусские католики ежегодно отмечают «Дзяды» в конце октября — начале ноября.





В отличие от весенней Радуницы, когда вспоминают усопших православные, «Дзяды» не являются выходным днем.





Отметим, что 2 ноября был нерабочим днем с момента провозглашения независимости Беларуси, но в 1996 году его убрали из списка выходных.