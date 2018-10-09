Романчук раскритиковал торговую сеть «Радзивилловский» – поводом стала редиска

О своих впечатлениях он написал в Фейсбуке .





– Из серии «абсурды белорусского торгового протекционизма, с/х политики и государственной торговли». И ещё реальное лицо т. н. социальной ориентации и подхода «государство тоже имеет право заниматься бизнесом».





Чиновники Мингорисполкома создали государственную торговую сеть «Радзивилловский», чтобы утереть нос частникам. Так они говорили. Мол, смотрите, как нужно торговать, по каким ценам продавать, чтобы уважать людей, а не думать только о сверхприбыли для собственников. Чиновники заявляли, что будут поддерживать отечественного производителя, который лучше и дешевле всяких там иностранцев. И вот что получается.





Вот покупка 10 октября 2018г. в магазине «Радзивилловский» в Минске. Редис из… Великобритании(!). Да, да, друзья. Обыкновенная редиска, если верить чеку из «Радзивилловского», ехала на полки минских магазинов более 2100 км., из туманного Альбиона.





Приехала на радость изголодавшимся белорусским фанам британской редиски на $ 3 за 1кг.





Очевидно, государственные менеджеры сети «Радзивилловский» провели маркетинговые исследования среде своих покупателей и установили, что им как раз не хватает британской редиски.





Очевидно, покупать у белорусских фермеров редиску в пять раз дешевле – западло. Позволить молдаванам, украинцам, узбекам или полякам радовать нам их редиской тоже для государственной столичной торговли – ниже их номенклатурного достоинства.





Вот так работает государственная торговля. «Государственная торговля» – это оксиморон. Это как «живой труп» или «горячий снег». Такого вообще не должно быть в стране.





Мингорисполком не должен быть владельцем ни одной акцией, ни одним 1м2 объекта розничной торговли и коммерческой недвижимости, сферы бытовых услуг или производстве потребительских товаров. Как только чиновники запускают свои руки в бизнес, к ним сразу же начинает прилипать чужое: будь то бюджетные деньги или откаты за продажу товаров типа «социально значимой» редиски.





Магазины надо отдать (продать за символический рубль) предпринимателям тех городов, в которых они живут, дать возможность фермерам самим выкупать розничные точки.