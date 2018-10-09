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Поставщик ПО для Следственного комитета Беларуси обвинен в мошенничестве

10.10.2018 20:10 — Разное | Партизан  
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Российская компания Ester Solutions обвиняется в поставке нелицензионного программного обеспечения.

Как сообщили РБК источники в правоохранительных органах России, генеральному директору и владельцу компании Ester Solutions Дмитрию Сатурченко предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. В самой компании уточнили, что дело заведено по факту мошенничества, а сам Дмитрий Сатурченко на свободе.

Журналисты РБК выяснили, что в августе в Арбитражном суде Москвы рассматривался иск Ester Solutions к СК РФ о неисполнении контракта. Оказалось, что Ester Solutions предлагала ПО американской компании AccessData Group для работы с базами данных, не имея лицензии производителя.

Компания Ester Solutions известна тем, что поставляет оборудование и ПО для взлома компьютерной техники и дешифровки файлов. Ее клиентами были, в том числе, Следственный комитет Беларуси и Госкомитет судебных экспертиз, а российский СК закупал у фирмы оборудование и ПО на десятки миллионов российских рублей.

Среди продуктов, которые предлагает российская компания, есть решения от израильской UFED для взлома телефонов на iOS и Android, а также американская разработка MOBILedit для управления содержимым телефона.

СК и Госкомитет судебных экспертиз не первый год закупают лицензии на использование специального софта для взлома. Судя по тендерам, используются «UFED Touch Ultimate», «UFED Touch 2 Standard», «UFED Cloud Analyzer» а также Belkasoft Evidence, Passware Password Recovery Kit Forensic.

 
 
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Российская компания Ester Solutions обвиняется в поставке нелицензионного программного обеспечения.
 
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Петрыкаускiя навiны
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Вороновская газета
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