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Крупная латвийская компания будет закупать пиломатериалы на БУТБ
SIA PATA ранее приобретала сырье на внебиржевом рынке.
Беларусская универсальна товарная биржа и латвийская компания SIA PATA договорились о закупки лесоматериалов на биржевых торгах
Как
SIA PATA основана в 1999 г. и входит в число крупнейших в Балтии предприятий по лесоразработке, логистике лесных ресурсов и производству древесины. Годовой объем производства лесопродукции превышает 400 тыс. куб. м.
Компания будет закупать через БУТБ пиломатериалы.
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SIA PATA ранее приобретала сырье на внебиржевом рынке.
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