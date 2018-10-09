Крупная латвийская компания будет закупать пиломатериалы на БУТБ

Беларусская универсальна товарная биржа и латвийская компания SIA PATA договорились о закупки лесоматериалов на биржевых торгах

Как сообщает пресс-служба БУТБ, SIA PATA рассчитывает на биржевых торгах снизить уровни риска и обеспечить стабильные поставки. Ранее она уже закупала на бирже балансовую древесину и топливную щепу.

SIA PATA основана в 1999 г. и входит в число крупнейших в Балтии предприятий по лесоразработке, логистике лесных ресурсов и производству древесины. Годовой объем производства лесопродукции превышает 400 тыс. куб. м.

Компания будет закупать через БУТБ пиломатериалы.