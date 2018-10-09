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Гражданин России, задержанный в Минске по линии Интерпола, объявлен в розыск в Австрии
Иностранного гражданина, задержанного в Национальном аэропорту Минск, объявили в розыск по линии Интерпола правоохранительные органы Австрии,
Мужчина был задержан 4 октября, на следующий день заместитель минского транспортного прокурора вынес постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу с целью выдачи.
В настоящее время гражданин России 1988 года рождения находится в СИЗО №1. Он подозревается в причастности к террористическим действиям.
"Ордер на арест гражданина выдал в апреле 2016 года окружной прокурор суда города Грац, 9 октября белорусская сторона через каналы Интерпола сообщила австрийским коллегам о задержании. В течение 40 дней со дня задержания в Генпрокуратуру должны поступить материалы для экстрадиции. Им будет дана правовая оценка", - проинформировал Д.Брылев.
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Иностранного гражданина, задержанного в Национальном аэропорту Минск, объявили в розыск по линии Интерпола правоохранительные органы Австрии, сообщило...
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