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Гражданин России, задержанный в Минске по линии Интерпола, объявлен в розыск в Австрии

10.10.2018 21:09 — Разное | Интерфакс  
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Иностранного гражданина, задержанного в Национальном аэропорту Минск, объявили в розыск по линии Интерпола правоохранительные органы Австрии, сообщило государственное агентство БелТА со ссылкой на официального представителя генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрия Брылева.

Мужчина был задержан 4 октября, на следующий день заместитель минского транспортного прокурора вынес постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу с целью выдачи.

В настоящее время гражданин России 1988 года рождения находится в СИЗО №1. Он подозревается в причастности к террористическим действиям.

"Ордер на арест гражданина выдал в апреле 2016 года окружной прокурор суда города Грац, 9 октября белорусская сторона через каналы Интерпола сообщила австрийским коллегам о задержании. В течение 40 дней со дня задержания в Генпрокуратуру должны поступить материалы для экстрадиции. Им будет дана правовая оценка", - проинформировал Д.Брылев.

 
Теги: Минск
 
 
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Иностранного гражданина, задержанного в Национальном аэропорту Минск, объявили в розыск по линии Интерпола правоохранительные органы Австрии, сообщило...
 
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