Трамп обещает быструю реакцию Вашингтона на контракт по поставкам С-400 в Индию

Президент США Дональд Трамп в среду заявил журналистам, что Вашингтон вскоре отреагирует на контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию.

"Вы увидите и быстрее, чем вы думаете", - приводят западные СМИ слова Д.Трампа.

В начале октября в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Дели Россия и Индия подписали контракт на поставку систем С-400.

Ранее начальник штаба Сухопутных сил Индии Бипин Рават по итогам своего визита в Москву заявил, что Индия продолжит сотрудничество с Россией в оборонной сфере, несмотря на угрозу санкций США.

"Да, мы осознаем, что могут быть введены санкции, но мы проводим независимую политику", - сказал Б.Рават, комментируя подписанный Дели и Москвой контракт на С-400.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.