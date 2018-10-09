﻿ Футболист Мамаев задержан - МВД. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Футболист Мамаев задержан - МВД

10.10.2018 20:23 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Футболист Павел Мамаев задержан по делу о хулиганстве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве в порядке ст. 91 УПК РФ задержан Павел Мамаев, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.213 УК РФ "Хулиганство"",- сказала И. Волк.

Вечером в среду футболист Павел Мамаев прибыл в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве .

Ранее московская полиция возбудила по факту конфликтов с участием футболистов П.Мамаева и А.Кокорина уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ - максимальный срок наказания два года заключения).

Один из них произошел у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой. Вторая драка произошла в кафе "Кофемания" в центре Москвы, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Оба инцидента запечатлены камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболист Павел Мамаев задержан по делу о хулиганстве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве...
 
Новости дня
Новости разные
 
«В первую очередь это укрепление взаимоотношений»: что говорят участники V Форума регионов Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика