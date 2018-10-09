Футболист Мамаев задержан - МВД

Футболист Павел Мамаев задержан по делу о хулиганстве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве в порядке ст. 91 УПК РФ задержан Павел Мамаев, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.213 УК РФ "Хулиганство"",- сказала И. Волк.

Вечером в среду футболист Павел Мамаев прибыл в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве .

Ранее московская полиция возбудила по факту конфликтов с участием футболистов П.Мамаева и А.Кокорина уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ - максимальный срок наказания два года заключения).

Один из них произошел у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой. Вторая драка произошла в кафе "Кофемания" в центре Москвы, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Оба инцидента запечатлены камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.