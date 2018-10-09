БГУ и МГУ подписали программы о сотрудничестве

Четыре рабочие программы о сотрудничестве подписаны между БГУ и МГУ им. М.В. Ломоносова, сообщили в пресс-службе Белорусского государственного университета.

"Все документы направлены на расширение и укрепление взаимодействия в образовательной и научной деятельности. Программы включают план совместных учебно-научных мероприятий", - говорится в сообщении.

Первый документ подписан между историческими факультетами и является продолжением действующей с 2014 года рабочей программы.

Сотрудничество в 2019-2020 учебном году предполагает открытие белорусско-российской магистерской программы "История белорусской диаспоры" с выдачей по окончании обучения двух дипломов: БГУ и МГУ. На сайтах исторических факультетов БГУ и МГУ будет создана единая база данных "Вечно помним и чтим: Великая Отечественная война в истории МГУ и БГУ» со сведениями о сотрудниках и учащихся БГУ и МГУ, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Также стороны планируют осуществлять взаимное оппонирование диссертаций, дипломных и магистерских работ.

Также подписан ряд рабочих программ между факультетами, не имеющих до настоящего времени детализированных соглашений о сотрудничестве. Их подписание расширяет и выявляет новые векторы взаимодействие. В частности, рабочая программа механико-математических факультетов БГУ и МГУ предусматривает взаимное представительство в редколлегиях журналов, увеличение количество совместных научных проектов, финансируемых БРФФИ- РФФИ, а также стажировок студентов, магистрантов и аспирантов. Стороны также планируют проработать вопрос об открытии совместной магистратуры.

Третья программа заключена между биологическими факультетами. Ее целью является интеграция образовательного и научного потенциала двух факультетов. В частности, данный документ прописывает договоренности о создании системы академического обмена. В его рамках будут осуществляться исследования с использованием уникальной приборной базы центров коллективного пользования оборудованием, а также предоставляться площадки для учебных и производственных практик студентов. Например, таких как Звенигородская биологическая станция им. С.Н. Скадовского, Беломорская биологическая станция им. Н.А. Перцова, Учебно-научный центр «Нарочанская биологическая станция им. Г.Г. Винберга».

Впервые подписана рабочая программа сотрудничества между филологическими факультетами университетов. В ее соответствии будет осуществляться учебно-методическое сопровождение белорусистики на филологическом факультет МГУ, а также совместная организация мастер-классов, семинаров, вебинаров по актуальным вопросам языкознания, литературоведения и внедрения в учебный процесс образовательных инноваций.

Документы подписаны в рамках Первого межуниверситетского форума Союзного государства Беларуси и России «Образование и наука в МГУ им. М.В. Ломоносова и БГУ: традиции и перспективы», который проходит с 10 по 12 октября в Москве. Его участниками стала делегация БГУ во главе с ректором Андреем Королем.