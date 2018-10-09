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ДТП под Силичами: микроавтобус сбил пенсионерку
Новости Беларуси. Очередное происшествие с пешеходом без фликера: в Логойском районе сбили минчанку. Наезд произошел около Силичей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Водитель микроавтобуса не успел затормозить, когда пенсионерка, не обозначенная световозвращающими элементами, переходила улицу вблизи пешеходного перехода.
Госавтоинспекция напоминает, что водителям необходимо быть очень внимательными в темное время, особенно вблизи населенных пунктов. А пешеходы обязательно должны обозначать себя фликерами.
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Новости Беларуси. Очередное происшествие с пешеходом без фликера: в Логойском районе сбили минчанку. Наезд произошел около Силичей, сообщили в программе...
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