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Интенсивная застройка. В Вилейке возведут 4 многоэтажки

10.10.2018 21:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Более миллиона квадратных метров жилья планируется построить в 2018 году в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Интенсивная застройка. В Вилейке возведут 4 многоэтажки

Уже возведено почти 600 тысяч, 150 из которых для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Самый быстро растущий район – Минский, но остальные тоже не стоят на месте.

Например, в Вилейке сейчас обсуждается новая архитектурная концепция по застройке в центре города. В ближайших планах возвести четыре многоквартирных жилых дома. Правда, есть как сторонники проекта, так и противники.

Подробнее  в видеоматериале

 
 
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Новости Беларуси. Более миллиона квадратных метров жилья планируется построить в 2018 году в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже возведено...
 
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