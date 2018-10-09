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«Колоссальный опыт во взаимодействии»: что даёт работа волонтёром на II Европейских играх и в чём она состоит
Новости Беларуси. БГУ начал подготовку специалистов, которые смогут на высоком уровне организовать международные, в том числе спортивные, мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нашей стране ежегодно проходят десятки крупных фестивалей и чемпионатов. Они-то и продиктовали спрос на специалистов нового поколения. К слову, сейчас активно идет подготовка ко II Европейским играм. То, каким увидят и запомнят Минск гости, во многом зависит и от волонтеров в том числе. Продолжит корреспондент Камилла Шах.
Камилла Шах, СТВ:
Объявление о наборе волонтеров Асия увидела в университете. Решила, что для ее английского и немецкого лучшей практики и быть не может. Новые друзья и бесценный опыт шли бонусом. Сегодня она – помощник судей. Но планку ставит себе повыше.
Асия Бинетова, волонтер:
Помогать в проведении II Европейских игр будут 8000 волонтеров. Но заявок к середине октября уже более 11 тысяч. Кроме белорусов, анкеты присылают люди разных возрастов, специальностей и национальностей из более чем полусотни стран. Выдержать конкурс смогут только самые опытные.
Мария всего за год волонтерства успела поработать не только на внутренних соревнованиях, но даже съездила в Россию на чемпионат мира по футболу. Выделить время на интервью ей было сложно, ведь каждую минуту раздаются вопросы от менее опытных волонтеров: где достать воду спортсменам? Где находятся весы для взвешивания?
Мария Серякова, волонтер:
У волонтеров на выбор более 20 направлений. Можно встречать команды в аэропорту, сопровождать спортсменов на допинг-контроль, организовывать их досуг. Для добровольцев без знания языка подойдет направление «сервисы для зрителей». Задача – приветствовать болельщиков, сделать их пребывание на трибунах максимально комфортным.
Надежда Анисовец, менеджер по работе с волонтерами фонда «Дирекция II Европейских игр – 2019»:
Беларусь все чаще становится площадкой для крупных спортивных и культурных праздников. Но если с волонтерами проблем не возникает, то для решения некоторых организационных вопросов приходится привлекать зарубежных специалистов.
Так, 9 октября стало известно, что церемонии открытия и закрытия II Европейских игр берет на себя команда Игоря Крутого.
Тем временем в БГУ с сентября уже готовят магистрантов по новой специальности «менеджмент массовых событийных мероприятий». НОК одним из первых заговорил о востребованности таких профессионалов.
Леонид Гайдукевич, заведующий кафедрой международного туризма ФМО БГУ:
Обучение в магистратуре продлится два года. Возможность проявить себя у выпускников появится не раз. В белорусской спортивной афише, кроме Европейских игр, заявлены чемпионат мира по хоккею в 2021 году и Всемирная шахматная Олимпиада.
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«Колоссальный опыт во взаимодействии»: что даёт работа волонтёром на II Европейских играх и в чём она состоит
Новости Беларуси. БГУ начал подготовку специалистов, которые смогут на высоком уровне организовать международные, в том числе спортивные, мероприятия, сообщили в...
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