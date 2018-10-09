ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Колоссальный опыт во взаимодействии»: что даёт работа волонтёром на II Европейских играх и в чём она состоит

10.10.2018 21:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. БГУ начал подготовку специалистов, которые смогут на высоком уровне организовать международные, в том числе спортивные, мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране ежегодно проходят десятки крупных фестивалей и чемпионатов. Они-то и продиктовали спрос на специалистов нового поколения. К слову, сейчас активно идет подготовка ко II Европейским играм. То, каким увидят и запомнят Минск гости, во многом зависит и от волонтеров в том числе. Продолжит корреспондент Камилла Шах.

«Колоссальный опыт во взаимодействии»: что даёт работа волонтёром на II Европейских играх и в чём она состоит

Камилла Шах, СТВ:
Одна из арен II Европейских игр – Дворец спорта «Уручье». Летом 2019 года здесь пройдут соревнования по боксу. Но в эти дни проводится так называемый тестовый турнир. Он дает возможность и спортсменам, и волонтерам отточить свое мастерство.

«Колоссальный опыт во взаимодействии»: что даёт работа волонтёром на II Европейских играх и в чём она состоит

Объявление о наборе волонтеров Асия увидела в университете. Решила, что для ее английского и немецкого лучшей практики и быть не может. Новые друзья и бесценный опыт шли бонусом. Сегодня она – помощник судей. Но планку ставит себе повыше.

«Колоссальный опыт во взаимодействии»: что даёт работа волонтёром на II Европейских играх и в чём она состоит

Асия Бинетова, волонтер:
В идеале это, конечно, позиция атташе. Поскольку здесь будет взаимодействие с командой, со спортсменами, и это принесет мне колоссальный опыт и в лингвистической сфере, и вообще во взаимодействии.

«Колоссальный опыт во взаимодействии»: что даёт работа волонтёром на II Европейских играх и в чём она состоит

Помогать в проведении II Европейских игр будут 8000 волонтеров. Но заявок к середине октября уже более 11 тысяч. Кроме белорусов, анкеты присылают люди разных возрастов, специальностей и национальностей из более чем полусотни стран. Выдержать конкурс смогут только самые опытные.

«Колоссальный опыт во взаимодействии»: что даёт работа волонтёром на II Европейских играх и в чём она состоит

Мария всего за год волонтерства успела поработать не только на внутренних соревнованиях, но даже съездила в Россию на чемпионат мира по футболу. Выделить время на интервью ей было сложно, ведь каждую минуту раздаются вопросы от менее опытных волонтеров: где достать воду спортсменам? Где находятся весы для взвешивания?

«Колоссальный опыт во взаимодействии»: что даёт работа волонтёром на II Европейских играх и в чём она состоит

Мария Серякова, волонтер:
Мы учимся быть хорошими менеджерами, мы учимся быть организованными, очень ответственными. После волонтерства тебе хочется развиваться, тебе хочется что-то делать, тебе хочется ехать куда-то. Для меня просто волонтерство – это то, что приносит мне удовлетворение.

«Колоссальный опыт во взаимодействии»: что даёт работа волонтёром на II Европейских играх и в чём она состоит

У волонтеров на выбор более 20 направлений. Можно встречать команды в аэропорту, сопровождать спортсменов на допинг-контроль, организовывать их досуг. Для добровольцев без знания языка подойдет направление «сервисы для зрителей». Задача – приветствовать болельщиков, сделать их пребывание на трибунах максимально комфортным.

«Колоссальный опыт во взаимодействии»: что даёт работа волонтёром на II Европейских играх и в чём она состоит

Надежда Анисовец, менеджер по работе с волонтерами фонда «Дирекция II Европейских игр – 2019»:
Люди, которым важно практиковать иностранный язык, они попадают либо в лингвистическое обеспечение, либо в ассистенты национальных олимпийских комитетов. Есть медицинское обеспечение. То есть если ты волонтер-медик, если ты хочешь посмотреть, как работает спортивная медицина, что такое спортивные травмы – то тебе, конечно, прямая дорога в медицинское обеспечение.

«Колоссальный опыт во взаимодействии»: что даёт работа волонтёром на II Европейских играх и в чём она состоит

Беларусь все чаще становится площадкой для крупных спортивных и культурных праздников. Но если с волонтерами проблем не возникает, то для решения некоторых организационных вопросов приходится привлекать зарубежных специалистов.

«Колоссальный опыт во взаимодействии»: что даёт работа волонтёром на II Европейских играх и в чём она состоит

Так, 9 октября стало известно, что церемонии открытия и закрытия II Европейских игр берет на себя команда Игоря Крутого.

Игорь Крутой: для подготовки церемоний Европейских игр в Минске мне придется изучить историю Беларуси

Тем временем в БГУ с сентября уже готовят магистрантов по новой специальности «менеджмент массовых событийных мероприятий». НОК одним из первых заговорил о востребованности таких профессионалов.

«Колоссальный опыт во взаимодействии»: что даёт работа волонтёром на II Европейских играх и в чём она состоит

Леонид Гайдукевич, заведующий кафедрой международного туризма ФМО БГУ:
Мы эту специальность открыли не только для спортивного направления, а более широкого толкования, как массовые событийные мероприятия. Потому что сегодня у нас в республике, насколько известно, проводятся различного рода и фестивали, и деловые встречи, развивается MICE-туризм и другие направления, что требует специалистов, которые могли бы грамотно организовать этот процесс и управлять им.

«Колоссальный опыт во взаимодействии»: что даёт работа волонтёром на II Европейских играх и в чём она состоит

Обучение в магистратуре продлится два года. Возможность проявить себя у выпускников появится не раз. В белорусской спортивной афише, кроме Европейских игр, заявлены чемпионат мира по хоккею в 2021 году и Всемирная шахматная Олимпиада.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. БГУ начал подготовку специалистов, которые смогут на высоком уровне организовать международные, в том числе спортивные, мероприятия, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Абоненты МТС могут подарить мамам безлимит мегабайт или минут ко Дню матери
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика