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На VI Молодежном форуме в Могилеве заключены соглашения о сотрудничестве в рамках Форума регионов

10.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В рамках VI Молодежного форума Беларуси и России «Молодежь – за Союзное государство» Гродненская и Псковская областные молодежные организации подписали соглашение о сотрудничестве.

 

- Основными целями двустороннего соглашения  является объединение усилий для раскрытия творческого, образовательного, социального и духовно-нравственного потенциала молодежи Гродненской и Псковской областей, а также укрепление дружбы и взаимопонимания народов Беларуси и России,  - передает из Могилева первый секретарь обкома Гродненской областной организации БРСМ Павел Михалюк

Он также отметил, что соглашение послужит толчком для создания эффективной модели взаимодействия детских и молодежных общественных объединений государств участников СНГ. Особое внимание в этой работе планируется уделить поощрению созидательной, инновационной активности молодежи в различных сферах, ее участия в создании современных технологий. Будет активизирована двусторонняя правовая, организационная, ресурсная и информационная поддержка молодых людей для участия в межгосударственных научных, культурных, образовательных, интеллектуальных и спортивных программах. Есть намерение создать  совместный план работы. 

На VI Молодежном форуме в Могилеве заключены соглашения о сотрудничестве в рамках Форума регионов

Соглашение было подписано в ходе встречи Министра образования Республики Беларусь Игоря Карпенко и председателя Национального совета молодежных и детских объединений России Геннадия  Петушкова.

На VI Молодежном форуме в Могилеве заключены соглашения о сотрудничестве в рамках Форума регионов

Также Псковская областная организация Российского союза молодежи намерена тесно сотрудничать с Витебской областной организацией БРСМ, и эти планы  две молодежные структуры закрепили на бумаге. 

На VI Молодежном форуме в Могилеве заключены соглашения о сотрудничестве в рамках Форума регионов

Напомним,  VI Молодежный форум Беларуси и России «Молодежь – за Союзное государство» проходит в Могилеве с  9 по 12 октября в рамках Форума регионов Беларуси и России. В его работе принимают участие представители молодежных и детских общественных объединений, молодежных парламентов, союзов молодых адвокатов и предпринимателей.

 
 
Теги: Могилев
 
 
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В рамках VI Молодежного форума Беларуси и России «Молодежь – за Союзное государство» Гродненская и Псковская областные молодежные организации подписали...
 
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