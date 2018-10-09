На VI Молодежном форуме в Могилеве заключены соглашения о сотрудничестве в рамках Форума регионов

В рамках VI Молодежного форума Беларуси и России «Молодежь – за Союзное государство» Гродненская и Псковская областные молодежные организации подписали соглашение о сотрудничестве.

- Основными целями двустороннего соглашения является объединение усилий для раскрытия творческого, образовательного, социального и духовно-нравственного потенциала молодежи Гродненской и Псковской областей, а также укрепление дружбы и взаимопонимания народов Беларуси и России, - передает из Могилева первый секретарь обкома Гродненской областной организации БРСМ Павел Михалюк.

Он также отметил, что соглашение послужит толчком для создания эффективной модели взаимодействия детских и молодежных общественных объединений государств участников СНГ. Особое внимание в этой работе планируется уделить поощрению созидательной, инновационной активности молодежи в различных сферах, ее участия в создании современных технологий. Будет активизирована двусторонняя правовая, организационная, ресурсная и информационная поддержка молодых людей для участия в межгосударственных научных, культурных, образовательных, интеллектуальных и спортивных программах. Есть намерение создать совместный план работы.





Соглашение было подписано в ходе встречи Министра образования Республики Беларусь Игоря Карпенко и председателя Национального совета молодежных и детских объединений России Геннадия Петушкова.





Также Псковская областная организация Российского союза молодежи намерена тесно сотрудничать с Витебской областной организацией БРСМ, и эти планы две молодежные структуры закрепили на бумаге.





Напомним, VI Молодежный форум Беларуси и России «Молодежь – за Союзное государство» проходит в Могилеве с 9 по 12 октября в рамках Форума регионов Беларуси и России. В его работе принимают участие представители молодежных и детских общественных объединений, молодежных парламентов, союзов молодых адвокатов и предпринимателей.