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Ураган "Майкл" достиг побережья Флориды

10.10.2018 22:00 — Разное | Интерфакс  
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Ураган "Майкл" в среду обрушился на побережье штата Флорида, принеся с собой сильный ветер и проливные дожди, сообщает телеканал Си-Эн-Эн.

Ураган продолжает усиливаться, а скорость ветра достигает 250 км/ч. Это означает, что вскоре урагану может быть присвоен пятый - наивысший - уровень опасности по шкале Саффира-Симпсона.

Около 400 тыс. человек, проживающих в опасных зонах, перед приближением урагана получили предписание об эвакуации.

Предварительно ущерб от стихии оценивается в $16 млрд.

Для Флориды "Майкл" станет самым мощным ураганом, достигшим северо-западного побережья штата, за всю историю наблюдений - с 1851 года. В 2005 году до этой части Флориды добрался ураган "Дэннис", относившийся на тот момент к третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.

Вдоль Атлантического побережья США штормовые предупреждения объявлены для штатов Северная и Южная Каролина включительно. Морские порты региона закрыты, волны в Мексиканском заливе достигают 8,5 м. Отменены более 230 авиарейсов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения во Флориде из-за приближения урагана. В Белом доме сообщили, что меры, которые будут приниматься в связи с угрозой урагана "Майкл", будут направлены на обеспечение безопасности частных лиц и государственной собственности, а также против последствий стихии.

При этом президент подчеркнул, что ураган "Майкл" сильнее, чем ураган "Флоренс", который в сентябре обрушился на Северную и Южную Каролину и привел к гибели людей.

Губернатор Флориды Рик Скотт ранее заявил, что Флорида "на 100% готова" к удару стихии.

 
 
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Ураган "Майкл" в среду обрушился на побережье штата Флорида, принеся с собой сильный ветер и проливные дожди, сообщает телеканал Си-Эн-Эн. Ураган продолжает...
 
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