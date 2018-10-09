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Футболист Кокорин задержан вслед за Мамаевым

10.10.2018 21:34 — Разное | Интерфакс  
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Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин задержан по подозрению в хулиганстве, сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

" Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в порядке ст. 91 УПК РФ задержан Александр Кокорин, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.213 УК РФ "Хулиганство,- сказал Ю.Титов агентству.

Ранее по этому делу задержали полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Вначале московская полиция возбудила по факту конфликтов с участием футболистов П.Мамаева и А.Кокорина уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ - максимальный срок наказания два года заключения).

Один из них произошел у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой. Вторая драка произошла в кафе "Кофемания" в центре Москвы, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Оба инцидента запечатлены камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин задержан по подозрению в хулиганстве, сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

" Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в порядке ст. 91 УПК РФ задержан Александр Кокорин, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.213 УК РФ "Хулиганство,- сказал Ю.Титов агентству.

Ранее по этому делу задержали полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Вначале московская полиция возбудила по факту конфликтов с участием футболистов П.Мамаева и А.Кокорина уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ - максимальный срок наказания два года заключения).

Один из них произошел у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой. Вторая драка произошла в кафе "Кофемания" в центре Москвы, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Оба инцидента запечатлены камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

 
 
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Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин задержан по подозрению в хулиганстве, сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных...
 
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Газета Авангард
Лоевский край
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Петрыкаускiя навiны
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Вороновская газета
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