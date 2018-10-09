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Террористическая активность на Северном Кавказе снизилась, но конфликтный потенциал остается - полпредство

10.10.2018 21:25 — Разное | Интерфакс  
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Республики Северного Кавказа живут мирной жизнью, но конфликтный потенциал в округе остается, сообщил заместитель полпреда президента в СКФО Игорь Рабков.

"За последние годы обстановка в округе кардинально изменилась. Существенно снизилась террористическая активность. Регионы живут мирной жизнью, благоустраиваются, развивают бизнес, социальную сферу, а также гостеприимно принимают многочисленных туристов", - сказал И.Рабков на VI Международном политологическом форуме "Российский Кавказ", который в среду открылся в Пятигорске.

Тем не менее, как заметил И.Рабков, нельзя утверждать, что конфликтный потенциал в округе полностью отсутствует.

"Нельзя утверждать, что конфликтный потенциал на Северном Кавказе полностью отсутствует. Значит, нужна постоянная кропотливая работа в общественно-политической, экономической и прежде всего в социально-психологической и иных сферах. Первый шаг для этого - объединение представителей экспертного сообщества, открытое обсуждение наиболее острых вопросов развития Северного Кавказа", - добавил он.

 
 
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Республики Северного Кавказа живут мирной жизнью, но конфликтный потенциал в округе остается, сообщил заместитель полпреда президента в СКФО Игорь Рабков.
 
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