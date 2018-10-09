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Лукашенко: Отношения между Минском и Москвой ждет расцвет

10.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Отношения между Минском и Москвой ждет расцвет, уверен президент Беларуси Александр Лукашенко. Такое мнение он высказал на встрече с новым российским послом Михаилом Бабичем, передает телеканал «МИР 24».

«Я хотел бы, чтобы ваш период работы в посольстве нашей братской России в Беларуси был самым активным, эффективным и прорывным. Если вы на это настроены, а у меня именно такое впечатление, что вы настроены именно на такую работу, считайте, что у нас так и получится. Это будет период самого яркого расцвета наших отношений с Российской Федерацией», – сказал Лукашенко.

«Конечно, эффективность – это то, какой темп вы с Владимиром Владимировичем задали нам, потому что частота, глубина и системность ваших встреч, даже за последние полтора месяца (две встречи в Сочи, в Душанбе, встреча в Могилеве), не дает нам расслабляться. Этот темп мы стараемся наполнить реальным содержанием», – отметил Бабич.

У нового посла России особый статус и широкие полномочия – он еще и спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с Беларусью. В ходе встречи Александр Лукашенко отметил, что внешнеполитический курс Минска прежний – строить союзные отношения с Москвой.

Добавим, что Россия – основной торговый партнер Беларуси. В прошлом году страны наторговали на 32,5 миллиарда долларов.



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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Об этом белорусский лидер сказал на встрече с новым российским послом Михаилом Бабичем
 
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