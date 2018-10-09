На минской трассе у маршрутки во время движения вырвало колесо





У автобуса, осуществляющего регулярные перевозки по маршруту Слуцк-Минск, вырвало переднее колесо. Это произошло сегодня днём при движении по трассе Р23 неподалёку от Минска.

Фотографии с места событий сайту SlutskGorod прислал читатель. По предварительной информации, никто не пострадал.

— В каком состоянии должен быть Крафтер (микроавтобус Volkswagen Crafter - прим. SG), чтобы на ровной дороге у него вырвало опору передней оси и буквально оторвалось колесо? — задаётся риторическим вопросом автор.





Во время «кризиса маршруток» минувшей зимой экс-замминистра транспорта Александр Шишко неоднократно отмечал, что регулярные перевозчики в полной мере обеспечивают безопасность пассажиров.



Slutsk-Gorod.by