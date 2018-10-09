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На минской трассе у маршрутки во время движения вырвало колесо
10.10.2018 — Разное | Слуцк Город
У автобуса, осуществляющего регулярные перевозки по маршруту Слуцк-Минск, вырвало переднее колесо. Это произошло сегодня днём при движении по трассе Р23 неподалёку от Минска.
Фотографии с места событий сайту SlutskGorod прислал читатель. По предварительной информации, никто не пострадал.
— В каком состоянии должен быть Крафтер (микроавтобус Volkswagen Crafter - прим. SG), чтобы на ровной дороге у него вырвало опору передней оси и буквально оторвалось колесо? — задаётся риторическим вопросом автор.
Во время
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У автобуса, осуществляющего регулярные перевозки по маршруту Слуцк-Минск, вырвало переднее колесо. Это произошло сегодня днём при движении по трассе Р23 неподалёку...
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