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«Прямо на машину упала тяжёлая растяжка»: несколько ДТП произошли в Уручье из-за обрыва контактной сети

10.10.2018 22:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вслед за обрывом троллейбусных проводов на улице Пономаренко электрическая авария произошла 10 октября в Уручье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Прямо на машину упала тяжёлая растяжка»: несколько ДТП произошли в Уручье из-за обрыва контактной сети

Обрыв контактной сети случился примерно в полдень на пересечении проспекта Независимости и улицы Руссиянова. Водитель МАЗа забыл опустить стрелу-манипулятор, и та задела троллейбусную линию.

«Прямо на машину упала тяжёлая растяжка»: несколько ДТП произошли в Уручье из-за обрыва контактной сети

Попытка водителей проскочить или наоборот, экстренно затормозить перед падающими проводами, привела к четырем мелким авариям. Были и те, кому повезло еще меньше.

«Прямо на машину упала тяжёлая растяжка»: несколько ДТП произошли в Уручье из-за обрыва контактной сети

Олег Муха:
Прямо на машину упала тяжелая растяжка, разбила крышу. Если бы чуть-чуть медленнее, попала бы в лобовое стекло, последствия могли быть очень страшными.

 
 
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Новости Беларуси. Вслед за обрывом троллейбусных проводов на улице Пономаренко электрическая авария произошла 10 октября в Уручье, сообщили в программе «Столичные...
 
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