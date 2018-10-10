В Бельгии из-за коррупционного скандала арестовали двух арбитров — Барта Вертентена и Себастьена Дельферьера. Судьям приписывают участие в договорных матчах, сообщает ua-football.com .

Один из них, Себастьен Дельферьер, работал на ответном матче минского «Динамо» против российского «Зенита» в Санкт-Петербурге, который завершился разгромом белорусской команды (1:8), которая приехала на берега Невы с запасом в 4 гола после крупной победы в Минске (4:0). Но сберечь преимущество в основное время динамовцы в ответной дуэли не смогли (0:4), а в овертайме «Зенит» забил в ворота гостей еще 4 мяча.

Задержанные арбитры Барт Вертентен и Себастьен Дельферьер работали также на еврокубковых матчах украинских команд.

Так, Вертентен судил в гостевом для полтавской «Ворсклы» поединке с лондонским «Арсеналом» (2:4) в Лиге Европы в этом сезоне, а также обслуживал домашний матч киевского «Динамо» с албанским «Скендербеу» (3:1) в предыдущем сезоне.

Дельферьер на прошлой неделе был главным арбитром в матче киевских динамовцев с чешским «Яблонцем» (2:2).

Как уже сообщалось, полиция провела массовые обыски по делу о финансовых махинациях и договорных матчах в 7 странах Европы (Бельгии, Франции, Люксембурге, Черногории, Сербии, Македонии, а также на Кипре).