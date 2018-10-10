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Судью матча минского "Динамо" с "Зенитом" задержали по делу о коррупции и договорных матчах
В Бельгии из-за
Один из них, Себастьен Дельферьер, работал на ответном матче минского «Динамо» против российского «Зенита» в Санкт-Петербурге, который завершился разгромом белорусской команды (1:8), которая приехала на берега Невы с запасом в 4 гола после крупной победы в Минске (4:0). Но сберечь преимущество в основное время динамовцы в ответной дуэли не смогли (0:4), а в овертайме «Зенит» забил в ворота гостей еще 4 мяча.
Задержанные арбитры Барт Вертентен и Себастьен Дельферьер работали также на еврокубковых матчах украинских команд.
Так, Вертентен судил в гостевом для полтавской «Ворсклы» поединке с лондонским «Арсеналом» (2:4) в Лиге Европы в этом сезоне, а также обслуживал домашний матч киевского «Динамо» с албанским «Скендербеу» (3:1) в предыдущем сезоне.
Дельферьер на прошлой неделе был главным арбитром в матче киевских динамовцев с чешским «Яблонцем» (2:2).
Как уже сообщалось, полиция
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В Бельгии из-за коррупционного скандала арестовали двух арбитров - Барта Вертентена и Себастьена Дельферьера. Судьям приписывают участие в договорных матчах.
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