Профсоюзы Гродненской области поздравили многодетных мам

МАРИНА ЗМИТРОВИЧ, МНОГОДЕТНАЯ МАМА:

— Я думала, что у меня будет мальчик и девочка. Получилось, что у меня шестеро детей – три мальчика и три девочки. У меня старший сейчас служит в армии, а младшей сейчас два с половиной года. Девочки у меня и футболом занимались и плетением и вышивкой.

Сегодня многодетные мамы работают совершенно в разных отраслях, демонстрируя безупречную работоспособность и умение находить время для своей семьи. И вот здесь огромную поддержку оказывают профсоюзы, помогая с бесплатными путевками в лагеря и санатории, организовывая семейный отдых на спартакиадах и, конечно, четко контролируя соблюдение социальных гарантий на рабочих местах.





БОРИС КОЗЕЛКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:

— Они прописываются коллективным договором – берется один дополнительный день в начале учебного года, то есть мамы освобождаются от работы и могут подготовить и отвести детей в школу. Бывают, что дети болеют и здесь тоже руководитель должен идти на встречу и компенсировать ту разницу, которая идет по больничному и по заработной плате.

Слова поздравлений и поддержки мамам будут звучать на протяжении всей этой недели. Также письменное признание в любви самому дорогому человеку может отправить любой желающий в рамках республиканской акции «Поздравим маму вместе!». Только в прошлом году во время этого всебелорусского проекта красочные открытки получили более 30 тысяч мам Гродненской области.