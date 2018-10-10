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Профсоюзы Гродненской области поздравили многодетных мам

10.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Профсоюзы Гродненской области поздравили многодетных мам

От пяти детей и даже больше. Торжественный прием, посвященный самому трогательному празднику осени прошел в Гродненском областном комитете профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. На встречу пригласили многодетных мам из Слонима, Лиды, Берестовицы, Волковыска и Гродно. Все они являются представительницами самых разных профессий — это и инженеры, сборщики изделий, рабочие. А вот объединяет их одно – звание многодетной мамы. Как признаются многие из женщин,  к этому героическому титулу никто из них не стремился, а теперь будучи мамами пяти, шести или даже восьми детей, уверяют, что именно в этом их главное призвание и истинное счастье. 

МАРИНА ЗМИТРОВИЧ,  МНОГОДЕТНАЯ МАМА: 
— Я думала, что у меня будет мальчик и девочка. Получилось, что у меня шестеро детей – три мальчика и три девочки. У меня старший сейчас служит в армии, а младшей сейчас два с половиной года. Девочки у меня и футболом занимались и плетением и вышивкой. 

Сегодня многодетные мамы работают совершенно в разных отраслях, демонстрируя  безупречную работоспособность и  умение находить время для своей семьи. И вот здесь огромную поддержку оказывают профсоюзы, помогая с бесплатными путевками в лагеря и санатории, организовывая семейный отдых на спартакиадах и,  конечно, четко контролируя соблюдение социальных гарантий на рабочих местах. 

Профсоюзы Гродненской области поздравили многодетных мам
 

БОРИС КОЗЕЛКОВ,  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 
 Они прописываются коллективным договором – берется один дополнительный день  в начале учебного года, то есть мамы освобождаются от работы и могут подготовить и отвести детей в школу. Бывают, что дети болеют и здесь тоже руководитель должен идти на встречу и компенсировать ту разницу, которая идет  по  больничному и по заработной плате. 

Слова поздравлений и  поддержки мамам будут звучать на протяжении всей этой  недели. Также письменное признание в любви самому дорогому человеку может отправить любой желающий в рамках республиканской акции «Поздравим маму вместе!». Только в прошлом году во время этого всебелорусского проекта красочные открытки получили более 30 тысяч мам Гродненской области. 

 

 
Гродно Плюс
 
Теги: Гродно
 
 
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От пяти детей и даже больше. Торжественный прием, посвященный самому трогательному празднику осени прошел в Гродненском областном комитете профсоюза работников...
 
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