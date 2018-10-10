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В минской больнице скончался 25-летний парень, ищут людей, которые его привезли

10.10.2018 21:42 — Разное | Партизан  
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В Минске ищут семейную пару, которая привезла в больницу 25-летнего парня. Позже он скончался от полученных ранее многочисленных травм. Милиция распространила снимки мужчины и женщины.
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Как информирует официальная представительница Октябрьского РУВД столицы Эвелина Дручинина, происшествие случилось в ночь с 29 на 30 сентября. Парень был в компании из трёх человек, в одном из магазинов по Вузовскому переулку они распивали алкогольные напитки. 33-летний мужчина нанёс ему многочисленные удары, в том числе и по голове. После этого злоумышленник вместе со своей женой на автомобиле "Mersedes-Benz" зелёного цвета (государственный номер 3444 ВТ-2) завезли пострадавшего в больницу. Сейчас они в розыске. Правоохранители просят граждан за вознаграждение помочь их найти, передает "Еврорадио".


 
Теги: Минск
 
 
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В Минске ищут семейную пару, которая привезла в больницу 25-летнего парня. Позже он скончался от полученных ранее многочисленных травм. Милиция распространила...
 
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