Продажи новых авто за три квартала выросли на 65%. Что происходит на рынке



Фото: Павел Мурашко

Белорусско-китайский проект Geely набирает обороты, но эта популярность легко объяснима. БПС-Сбербанк продлил программу льготного кредитования, так что до конца года можно ожидать всплеска продаж. Тем более на рынок вышли еще две долгожданные модели — кроссовер Emgrand X7 и седан Emgrand 7 (за три квартала продано 48 и 70 машин соответственно). Ситуация отложенного спроса превратилась в повышенный реальный спрос. В шоу-румах дилеров автомобили не застаиваются. Если посчитать результаты продаж только в третьем квартале, то Geely оказалась на четвертом месте! А в общем зачете за три квартала пока поднялась с девятого на седьмое место. Но можно смело предположить, что с продлением кредитной программы к концу года белорусско-китайская марка отыграет еще по меньшей мере парочку позиций. Одних только Geely Atlas за третий квартал было продано больше, чем за первых два.— отметил председатель правления БААИнтересно понаблюдать за битвой двух импортеров российской марки Lada. Со значительным перевесом — 1861 автомобиль против 1114 за третий квартал — вперед вырвалась «Ардера». А вот по итогам трех кварталов отставание «Минск-Лада» не так велико — 3247 против 3934 автомобилей.Среди премиальных брендов впечатляет Mercedes-Benz с результатом в 435 проданных автомобилей. Правда, практически половина из них — это коммерческие фургоны Sprinter. Так что по чистым продажам легковых авто лидирует марка Audi — 320 машин за три квартала.прогнозирует Сергей Михневич.