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Лукашенко проговорился о кулуарных вещах

10.10.2018 23:37 — Разное | UDF  
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Фото: БЕЛТА
Политический обозреватель объяснил, что стоит за приемом Бабича у Лукашенко.

— Психологическая особенность Лукашенко как человека такая: у него часто подсознательные импульсы врываются в сознание, и он проговаривает вслух то, что его волнует, что было скрыто, и некие кулуарные вещи, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Валерий Карбалевич. — Назначение Бабича было спорным и конфликтным, и Лукашенко фактически это подтверждает.

Эксперт обращает внимание: слова главы государства об обсуждении кандидатуры Бабича в СМИ свидетельствуют о том, что между Минском и Москвой были серьезные дискуссии по этому вопросу: «Лукашенко подтвердил то, о чем писали независимые СМИ».

По мнению Валерия Карбалевича, интересен сам факт приема президентом посла России. Собеседник не может вспомнить, принимал ли когда-нибудь Лукашенко предыдущего посла Сурикова за 12 лет его пребывания на посту.

— То, что он встретился с Бабичем, говорит о том, что политический вес нового посла России в Беларуси значительно выше, чем его предшественника. Бабич наделен полномочиями решать многие проблемы. Этих полномочий не было у предыдущего посла.

Убеждая российского посла в том, что Беларусь – союзник России и не пойдет на Запад, Лукашенко продолжает линию смещения акцентов, которая произошла после Сочи, полагает политолог.

— То он заявляет об укреплении границы с Украиной, то в Душанбе говорит об угрозе со стороны Запада. И вот очередное заявление, что на Запад мы не повернем. Значит, этот вопрос был довольно актуальным в ходе переговоров между Лукашенко и Путиным.

Валерий Карбалевич считает, что накануне встречи с российским президентом в Могилеве глава Беларуси всячески демонстрирует свою лояльность Москве.

По словам эксперта, пока рано делать выводы о том, чем обернется для Минска назначение Бабича.

— Москва обеспокоена отношениями с Беларусью и стала уделять этому вопросу больше внимания, поэтому назначен посол с большими полномочиями. О позитивных результатах можно говорить, если работа Бабича упростит решение спорных проблем, и Минск получит дивиденды, — заключил Карбалевич.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Политический обозреватель объяснил, что стоит за приемом Бабича у Лукашенко.
 
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