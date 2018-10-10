Лоск и показуха в Могилёве: Лукашенко встречает Путина

Жители Могилёва:

«Арка красивая… Могилёву нужна была такая фишечка»

«Это привлечёт больше туристов».

Жители Могилёва:

«Окраины заброшены, а центр шикарный. Всё брошено на Подниколье, все деньги ушли туда. А на окраины не хватило».

«Я так понимаю, не один десяток миллионов долларов вложили в эту ерунду».

«При Советском Союзе 1 субботник в год был, а теперь их очень много. И ещё и деньги сдаём».

«Деньги налогоплательщиков тратятся не на нужды населения, а на то, чтобы не поругали наше городское начальство большие начальники из Минска , чтобы понравиться Путину».

«Вместо того, чтоб за 2 года его построить – 25 лет. Вина на 100%, я считаю, лежит на Александре Лукашенко, он своими указами замораживал строительство в нарушение нормативных актов. Сотни тысяч студентов давно могли бы пользоваться этим объектом, он мог бы стать украшением страны и города».

«Нам приказали, что должен быть порядок. Вот и будет теперь порядок всегда и везде! Никого мы не отстреливали, бродячих забираем, а потом усыпляем… Если ваш кот или собака убежали, то это ваша проблема. У каждого должен быть чип, регистрация, ошейник. Чипированных мы не трогаем».

Мы строили-строили, и наконец построили. Триумфальная арка на въезде в Могилёв с минского направления открылась как раз под Форум регионов Беларуси и России. Могилёвцы довольны……но не все.Действительно, Триумфальная арка – самый спорный объект Могилёва. Стоила она $ 2 млн. Часть денег несколько раз добровольно-принудительно собирали с зарплат могилёвцев. Местные власти должны были открыть арку ещё в том году, на 750-летие областного центра, но не смогли. И из всех триумфов истории древнего города на арке только победа в Великой Отечественной и орден Ленина., Глава Объединённой гражданской партии в Могилёвской области:Притом, если свернуть с центральных улиц во дворы, то всё выглядит иначе. Есть и дома, что целый год стоят с демонтированными балконами, есть и разбитые дороги. Протестовать против дорогой показухи для Путина запрещено. Глава областного отделения Объединённой гражданской партии подавал заявку на митинг протеста – ему отказали, потому что заявка оформлена не на разрешённое для митингов место. Все протесты в Могилёве теперь тихие: максимум, наклейка на столбе., могилёвский активист:Но есть и позитив! К приезду Путина власти Могилёва достроили корпус Беларусско-Российского университета, самый известный и самый дорогой долгострой города. Только пришлось разобрать почти достроенный спортивный комплекс и заменить его открытыми площадками. Ряд встреч Форума регионов России и Беларуси пройдёт именно в новом корпусе БРУ., могилёвский активист Профсоюза РЭП:Районные власти ускорили и отлов безнадзорных животных. Коммунальщики активно ловят, а по городу идут слухи об отстреле котов и собак прямо на улицах., начальник Отдела отлова безнадзорных животных «Спецавтопредприятия»:И такой аврал – во всём. Даже показательный парк в микрорайоне Подниколье, куда могилёвцев свозили на субботники, сделали в спешке. Красиво, но теперь оказалось, что сильный ветер заливает водой из фонтана лестницу к Днепру.