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Лоск и показуха в Могилёве: Лукашенко встречает Путина
В Могилёве сегодня открылся 5-й Форум регионов России и Беларуси. Всё будет по-братски: объятия Путина и Лукашенко, съезд губернаторов двух стран, заявления об аграрных и интеграционных прорывах и, конечно, банкет-фуршет с местными продуктами. Всё это продолжится аж до пятницы. А сегодня «Белсат» выяснял, как авральная подготовка к мероприятию повлияла на жизнь хозяев – жителей Могилёва.
Мы строили-строили, и наконец построили. Триумфальная арка на въезде в Могилёв с минского направления открылась как раз под Форум регионов Беларуси и России. Могилёвцы довольны…
Жители Могилёва:
«Арка красивая… Могилёву нужна была такая фишечка»
«Это привлечёт больше туристов».
…но не все.
Жители Могилёва:
«Окраины заброшены, а центр шикарный. Всё брошено на Подниколье, все деньги ушли туда. А на окраины не хватило».
«Я так понимаю, не один десяток миллионов долларов вложили в эту ерунду».
«При Советском Союзе 1 субботник в год был, а теперь их очень много. И ещё и деньги сдаём».
Действительно, Триумфальная арка – самый спорный объект Могилёва. Стоила она $ 2 млн. Часть денег несколько раз добровольно-принудительно собирали с зарплат могилёвцев. Местные власти должны были открыть арку ещё в том году, на 750-летие областного центра, но не смогли. И из всех триумфов истории древнего города на арке только победа в Великой Отечественной и орден Ленина.
Владимир Шанцев, Глава Объединённой гражданской партии в Могилёвской области:
«Деньги налогоплательщиков тратятся не на нужды населения, а на то, чтобы не поругали наше городское начальство большие начальники из Минска, чтобы понравиться Путину».
Притом, если свернуть с центральных улиц во дворы, то всё выглядит иначе. Есть и дома, что целый год стоят с демонтированными балконами, есть и разбитые дороги. Протестовать против дорогой показухи для Путина запрещено. Глава областного отделения Объединённой гражданской партии подавал заявку на митинг протеста – ему отказали, потому что заявка оформлена не на разрешённое для митингов место. Все протесты в Могилёве теперь тихие: максимум, наклейка на столбе.
Станислав Павлинкович, могилёвский активист:
«Меня особенно возмущает, что в городе развешаны российские триколоры, по всем проспектам. Мы же не какая-то колония».
Но есть и позитив! К приезду Путина власти Могилёва достроили корпус Беларусско-Российского университета, самый известный и самый дорогой долгострой города. Только пришлось разобрать почти достроенный спортивный комплекс и заменить его открытыми площадками. Ряд встреч Форума регионов России и Беларуси пройдёт именно в новом корпусе БРУ.
Алексей Павловский, могилёвский активист Профсоюза РЭП:
«Вместо того, чтоб за 2 года его построить – 25 лет. Вина на 100%, я считаю, лежит на Александре Лукашенко, он своими указами замораживал строительство в нарушение нормативных актов. Сотни тысяч студентов давно могли бы пользоваться этим объектом, он мог бы стать украшением страны и города».
Районные власти ускорили и отлов безнадзорных животных. Коммунальщики активно ловят, а по городу идут слухи об отстреле котов и собак прямо на улицах.
Сергей Колтунов, начальник Отдела отлова безнадзорных животных «Спецавтопредприятия»:
«Нам приказали, что должен быть порядок. Вот и будет теперь порядок всегда и везде! Никого мы не отстреливали, бродячих забираем, а потом усыпляем… Если ваш кот или собака убежали, то это ваша проблема. У каждого должен быть чип, регистрация, ошейник. Чипированных мы не трогаем».
И такой аврал – во всём. Даже показательный парк в микрорайоне Подниколье, куда могилёвцев свозили на субботники, сделали в спешке. Красиво, но теперь оказалось, что сильный ветер заливает водой из фонтана лестницу к Днепру.
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В Могилёве сегодня открылся 5-й Форум регионов России и Беларуси.
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