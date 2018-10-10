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Секрет идеального секса раскрыли ученые

10.10.2018 23:28 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Специалисты отметили, что это не лекарства или операции, а определенные тренировки. Специалисты из США рассказали, что занятия йогой в течение 12 недель помогают улучшить половой акт, сообщает издание The Stopru.

Ученые отмечают, что стресс мешает сексуальному возбуждению, а главная задача йоги — успокоить ум и расслабить тело. Занятия йогой на этот срок усилят яркость ощущений от полового акта и повысят либидо, считают эксперты.

Гинеколог Анита Садат из США отмечает, что йога оказалась эффективнее, чем прием фармацевтических препаратов. Для выполнения упражнений не обязательно быть спортсменом, отмечает она.

Сообщается, что такие упражнения, как «кобра», «треугольная поза» и «широкая нога», гарантируют улучшение оргазма и продолжительность полового акта. Каждое упражнение можно делать по 3 минуты и более в день.

По словам экспертов, есть также ряд продуктов, которые улучшают оргазм. Мужчины должны есть сельдерей и бананы, а женщины — шоколад, ваниль и корень свеклы. Они содержат микроэлементы, омолаживающие организм на клеточном уровне, поддерживают тонус и мышечную активность.

 
 
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Специалисты отметили, что это не лекарства или операции, а определенные тренировки.
 
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