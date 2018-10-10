Секрет идеального секса раскрыли ученые

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Ученые отмечают, что стресс мешает сексуальному возбуждению, а главная задача йоги — успокоить ум и расслабить тело. Занятия йогой на этот срок усилят яркость ощущений от полового акта и повысят либидо, считают эксперты.Гинекологиз США отмечает, что йога оказалась эффективнее, чем прием фармацевтических препаратов. Для выполнения упражнений не обязательно быть спортсменом, отмечает она.Сообщается, что такие упражнения, как «кобра», «треугольная поза» и «широкая нога», гарантируют улучшение оргазма и продолжительность полового акта. Каждое упражнение можно делать по 3 минуты и более в день.По словам экспертов, есть также ряд продуктов, которые улучшают оргазм. Мужчины должны есть сельдерей и бананы, а женщины — шоколад, ваниль и корень свеклы. Они содержат микроэлементы, омолаживающие организм на клеточном уровне, поддерживают тонус и мышечную активность.