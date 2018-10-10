Юмористка Светлана Рожкова озвучила смертельный диагноз



Светлана Рожкова. Фото: Наталья Логинова / PhotoXPress.ru

Несколько месяцев назад стало известно, что у юмористкисерьезные проблемы с печенью. Сначала многие поклонники звезды, запомнившейся монологами о Гале, переживали о том, что у артистки диагностировали онкологию. Однако, у Рожковой нашли не рак, а аутоимунное заболевание. О диагнозе Светланы знали лишь ее муж Юрий и дочери Яна и Варвара.Юмористке необходимо тщательно следить за своим состоянием и постоянно наблюдаться у медиков. Звезда впервые назвала диагноз и рассказала о здоровье.— поделилась Светлана.Из-за болезни ей пришлось сделать небольшой перерыв в концертах. Близкие Рожковой переживают за нее.— заявил ее супруг.Сама юмористка не теряет присутствия духа и надеется, что ей удастся избежать хирургического вмешательства. Как правило, биллярный цирроз — весьма редкое заболевание, которое не поддается лечению.рассказала Рожкова.Первыми звоночками для Светланы стали стремительная потеря веса и боли в сердце. Сначала она думала, что все это вызвано перенапряжением, да и врачи не сразу диагностировали цирроз. Заболевание сильно изменило взгляды Рожковой на многие вещи.Сейчас артистка проводит много времени за городом. Она часами гуляет по лесу, занимается садоводством и проводит много времени с близкими людьми.рассуждает Рожкова в беседе с журналистами программы