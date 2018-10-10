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Юмористка Светлана Рожкова озвучила смертельный диагноз
Светлана Рожкова. Фото: Наталья Логинова / PhotoXPress.ru
Несколько месяцев назад стало известно, что у юмористки Светланы Рожковой серьезные проблемы с печенью. Сначала многие поклонники звезды, запомнившейся монологами о Гале, переживали о том, что у артистки диагностировали онкологию. Однако, у Рожковой нашли не рак, а аутоимунное заболевание. О диагнозе Светланы знали лишь ее муж Юрий и дочери Яна и Варвара.
Юмористке необходимо тщательно следить за своим состоянием и постоянно наблюдаться у медиков. Звезда впервые назвала диагноз и рассказала о здоровье.
«У меня билиарный цирроpоз. Это аутоиммунное заболевание. Иммунитет начинает сражаться с органом. То есть мою печень мой иммунитет воспринимает, как врага», — поделилась Светлана.
Из-за болезни ей пришлось сделать небольшой перерыв в концертах. Близкие Рожковой переживают за нее. «Когда ей поставили этот диагноз, она пришла домой и сказала: «Полтора года». Все. Конечно, это так… Бодрит я бы сказал», — заявил ее супруг.
Сама юмористка не теряет присутствия духа и надеется, что ей удастся избежать хирургического вмешательства. Как правило, биллярный цирроз — весьма редкое заболевание, которое не поддается лечению.
«В такой форме встречается в мире один случай на миллион. Вот мне так повезло. В кавычках. Никто не знает, под воздействием чего это происходит. Вот такой сбой в организме», — рассказала Рожкова.
Первыми звоночками для Светланы стали стремительная потеря веса и боли в сердце. Сначала она думала, что все это вызвано перенапряжением, да и врачи не сразу диагностировали цирроз. Заболевание сильно изменило взгляды Рожковой на многие вещи.
Сейчас артистка проводит много времени за городом. Она часами гуляет по лесу, занимается садоводством и проводит много времени с близкими людьми.
«Только из смерти нет выхода, а все остальные проблемы которые возникают на твоем жизненном пути, они все решаемы. У меня произошла определенная переоценена ценностей. В моей жизни была работа еще раз работа. А потом я стала больше уделять внимание себе любимой и семье: мужу, детям, родителям. Вообще я стала находить время, чтобы жить, потому до этого момента я только работала», — рассуждает Рожкова в беседе с журналистами программы
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О болезни известной артистки стало известно в начале этого года.
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