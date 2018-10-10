Переживут всех: названы знаки Зодиака-долгожители

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Весы

Рыбы

Водолей

Астрологполагает, что на здоровье и долголетие влияет масса факторов, среди которых генетика, экология, характер, образ жизни человека и знак Зодиака. Проанализировав гороскопы 1296 мужчин и 504 женщин, проживших более 85 лет, он смог определить три знака Зодиака, которым суждено прожить самую долгую жизнь.Самыми здоровыми долгожителями являются Весы. Представители этого знака Зодиака живут в гармонии с собой, они не вступают в конфликты и не чувствуют агрессии. Кроме того, Весы очень трепено относятся к своему здоровью, что тоже добавляем им шансов прожить долгую жизнь. Весы — настоящие сангвиники, а ученые давно доказали, что именно у спокойных и уравновешенных людей больше всего шансов дожить до глубокой старости.Рыбы отлично знают, как защитить себя от стрессов, и поэтому их нервная система до старости не изнашивается. Рыбы бережно относятся к своему организму. Они никогда не будут тратить жизненные силы на ненужные переживания и самоедоство, чем делают большой подарок своему здоровью.Водолеи стараются не «париться» что бы ни происходило в их жизни. Они ценят семью и дружбу, никогда не вступают в конфликты, поэтому сохраняют свою нервную систему здоровой до самой старости. Активная жизнь и умение вовремя расслабиться – еще две составляющие, которые гарантируют долгую жизнь Водолеям. Они легко расстаются с вредными привычками и знают себе цену. Водолеи понимают, что любовь к себе — не проявление эгоизма, а путь к долголетию, так, их образ жизни и черты характера прорисовывают длинный и интересный жизненный путь.