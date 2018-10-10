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Лукашенко опровергнул Путина

10.10.2018 23:02 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Белорусский лидер заявил, что глава России никогда не говорил о включении Беларуси в состав России. На самом деле это неправда.

10 октября глава Беларуси Александр Лукашенко встретился с послом России Михаилом Бабичем.

Во время разговора с российским дипломатом Лукашенко заявил, что Беларусь получила независимость не только благодаря стремлениям нашего народа, но и по воле руководства России.

«Этого хотела Россия и тогдашнее руководство России. Нынешнее руководство заявляло о преемственности курса. В XXI веке говорить (как они пишут там) об инкорпорации, включении Беларуси в состав России, просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого [О включении Беларуси в состав РФ. – Прим. Belsat.eu] не слышал, и прошлого, первого президента России», – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

В 2002 году во время переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве прозвучало следующее заявление российского руководителя:

«Требуется создание в полном смысле этого слова единого государства. Я могу себе представить, что это может пройти в определенных временных рамках. Скажем, в мае следующего года можно было бы провести референдум по этому вопросу. В декабре 2003 года можно было бы провести выборы в единый парламент, а весной, скажем, в марте 2004 года провести выборы единого главы государства. Вот это было бы движением к созданию в полном смысле этого слова единой страны. Естественно, встает вопрос, что можно было бы предложить гражданам России и Беларуси в качестве вопроса на референдум – согласны ли вы, что Россия и Беларусь объединяются в единое государство на основе следующих принципов: первое – обеспечение равенства прав и свобод граждан объединенного государства, о чем сегодня еще в аэропорту говорил Александр Григорьевич; второе – равенство регионов России и Беларуси как субъектов единого государства. Третье. Создание единых органов власти единого государства в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Не потому что нам Конституция Беларуси меньше нравится. Она может быть образцом и примером для ряда других государств, это Конституция демократического государства, но Беларусь, в отличие от России – унитарное государство. Россия и будущее совместное государство может быть федеративным. Я по-другому себе этого не представляю».

 
 
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Белорусский лидер заявил, что глава России никогда не говорил о включении Беларуси в состав России.
 
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