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Лукашенко опровергнул Путина
Фото: president.gov.by
10 октября глава Беларуси Александр Лукашенко встретился с послом России Михаилом Бабичем.
Во время разговора с российским дипломатом Лукашенко заявил, что Беларусь получила независимость не только благодаря стремлениям нашего народа, но и по воле руководства России.
«Этого хотела Россия и тогдашнее руководство России. Нынешнее руководство заявляло о преемственности курса. В XXI веке говорить (как они пишут там) об инкорпорации, включении Беларуси в состав России, просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого [О включении Беларуси в состав РФ. – Прим. Belsat.eu] не слышал, и прошлого, первого президента России», – цитирует Лукашенко его пресс-служба.
В 2002 году во время переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве прозвучало следующее заявление российского руководителя:
«Требуется создание в полном смысле этого слова единого государства. Я могу себе представить, что это может пройти в определенных временных рамках. Скажем, в мае следующего года можно было бы провести референдум по этому вопросу. В декабре 2003 года можно было бы провести выборы в единый парламент, а весной, скажем, в марте 2004 года провести выборы единого главы государства. Вот это было бы движением к созданию в полном смысле этого слова единой страны. Естественно, встает вопрос, что можно было бы предложить гражданам России и Беларуси в качестве вопроса на референдум – согласны ли вы, что Россия и Беларусь объединяются в единое государство на основе следующих принципов: первое – обеспечение равенства прав и свобод граждан объединенного государства, о чем сегодня еще в аэропорту говорил Александр Григорьевич; второе – равенство регионов России и Беларуси как субъектов единого государства. Третье. Создание единых органов власти единого государства в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Не потому что нам Конституция Беларуси меньше нравится. Она может быть образцом и примером для ряда других государств, это Конституция демократического государства, но Беларусь, в отличие от России – унитарное государство. Россия и будущее совместное государство может быть федеративным. Я по-другому себе этого не представляю».
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Белорусский лидер заявил, что глава России никогда не говорил о включении Беларуси в состав России.
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