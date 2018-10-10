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Соболенко обыграла Линнет и вышла в 1/4 турнира в Тяньцзине

10.10.2018 23:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Продолжает свое удачное выступление в китайском Тяньцзине Арина Соболенко. Второй матч сложился для нее гораздо легче, нежели первый, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Арина Соболенко стала 11-й ракеткой мира

Во втором круге Соболенко без особых проблем разобралась с Магдой Линнет из Польши. Матч продолжался чуть более часа. Первый сет завершился при огромном преимуществе Арины 6:1. Во второй партии Линнет смогла немного навязать борьбу Соболенко, но белоруска все равно довела дело до победы 6:3.

Соболенко обыграла Линнет и вышла в 1/4 турнира в Тяньцзине

В 1/4 финала наша теннисистка сыграет либо с японкой Мисаки Дои либо со швейцаркой Тимеа Бачински.

Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Рассказываем обо всех тренерах Арины Соболенко

 
 
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Новости Беларуси. Продолжает свое удачное выступление в китайском Тяньцзине Арина Соболенко. Второй матч сложился для нее гораздо легче, нежели первый, сообщили в...
 
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