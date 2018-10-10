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«Я рад, что многие люди видят это»: минский дворник создаёт картины из опавших листьев

10.10.2018 23:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Столичный дворник нестандартно совместил профессию и хобби, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Я рад, что многие люди видят это»: минский дворник создаёт картины из опавших листьев

Вот уже 10 лет Денис Юрков исправно убирает двор вблизи общежития на проспекте Пушкина. Кроме очевидной любви к чистоте и порядку мужчина обожает рисовать.

«Я рад, что многие люди видят это»: минский дворник создаёт картины из опавших листьев

После работы возможности заниматься любимым делом нет, а вот пары часов во время смены вполне хватает для создания необычных композиций из опавших листьев.

«Я рад, что многие люди видят это»: минский дворник создаёт картины из опавших листьев

Снимки его рукотворных шедевров регулярно «всплывают» в соцсетях работников соседних офисов и прохожих.

«Я рад, что многие люди видят это»: минский дворник создаёт картины из опавших листьев

Денис Юрков:
Первая идея – женщина на вахте посоветовала дом. А потом уже я решил солнышко. А сегодня уже и птиц подрисовал к солнышку. Я рад, что многие люди видят это, обращают внимание.

«Я рад, что многие люди видят это»: минский дворник создаёт картины из опавших листьев

Татьяна Давидович:
Так как я сама воспитатель и творческий человек, мне было очень приятно увидеть эту работу.

«Я рад, что многие люди видят это»: минский дворник создаёт картины из опавших листьев

Татьяна Гергянец:
Я считаю, что, создавая вот такую красоту, создает позитивное настроение для людей.

«Я рад, что многие люди видят это»: минский дворник создаёт картины из опавших листьев

Радовать прохожих такая композиция может почти неделю. Когда листья потемнеют или их унесет ветром, Денис аккуратно соберет остатки в мешки.

 
 
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Новости Беларуси. Столичный дворник нестандартно совместил профессию и хобби, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вот уже 10 лет Денис Юрков...
 
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