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«Я рад, что многие люди видят это»: минский дворник создаёт картины из опавших листьев
Новости Беларуси. Столичный дворник нестандартно совместил профессию и хобби, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вот уже 10 лет Денис Юрков исправно убирает двор вблизи общежития на проспекте Пушкина. Кроме очевидной любви к чистоте и порядку мужчина обожает рисовать.
После работы возможности заниматься любимым делом нет, а вот пары часов во время смены вполне хватает для создания необычных композиций из опавших листьев.
Снимки его рукотворных шедевров регулярно «всплывают» в соцсетях работников соседних офисов и прохожих.
Денис Юрков:
Татьяна Давидович:
Татьяна Гергянец:
Радовать прохожих такая композиция может почти неделю. Когда листья потемнеют или их унесет ветром, Денис аккуратно соберет остатки в мешки.
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Новости Беларуси. Столичный дворник нестандартно совместил профессию и хобби, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вот уже 10 лет Денис Юрков...
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