Геннадий СКОРОГОД: «Жалости к себе не приемлю, я – за уважение и любовь»

В самом начале разговора Геннадий Скорогод откровенно признался, что с прессой предпочитает не общаться: мол, зачем попадать в поле зрения общественности? К тому же, как считает полковник милиции, ничего особенного он не совершил, просто работал все годы, честно и добросовестно.





– С чего начиналась ваша служба в уголовном розыске, и каких высот вам удалось достичь?

– Думаю, что начать рассказ следует с того, как я пришел служить в милицию. А было все банально просто. После срочной службы в армии меня, хорошо подготовленного физически, смелого в поступках и общении, заприметил тогдашний начальник Ганцевичского районного отдела внутренних дел Иван Бажко. Пригласил на работу, а я долго и не раздумывал, согласился. Поначалу был помощником дежурного, участковым инспектором. Затем перешел в уголовный розыск, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице до должности начальника. Пять лет был начальником уголовного розыска и два года – начальником криминальной милиции в соседних Барановичах, а в 2008-м вернулся в Ганцевичи начальником районного отдела внутренних дел. Если посчитать, в Ганцевичском РОВД прослужил двадцать три года.

– Служба сотрудника милиции, в том числе уголовного розыска, для многих ассоциируется с образами всем известных персонажей из фильма «Место встречи изменить нельзя» Жиглова и Шарапова. На ваш взгляд, она далека от киношного образа?

– В кино все понятно, просто и красиво. В реальности же – это работа на износ, отсутствие выходных и праздничных дней, недосыпание, кровь, слезы и пот… И если честно, то более приближенными к действительности для меня являются не образы Шарапова и Жиглова, а ребят из фильма «Убойная сила». В фильме не просто романтика и приключения, а реальные будни людей, которые делают свое дело.

– Вспомните, пожалуйста, наиболее резонансные преступления, раскрытые вами?

– В первую очередь, это серийное дело братьев Денисеней. Мне с командой профессионалов удалось тогда доказать двадцать семь эпизодов их преступных злодеяний: квартирных краж, разбойных нападений, угона автомобилей. Чтобы докопаться до истины, приходилось работать не только на территории Республики Беларусь. Две недели я провел в командировке в Ростове-на-Дону, чтобы раскрутить клубок запутанных преступлений, встречался и допрашивал сотни людей. Признаюсь, было непросто, но генеральной прокуратурой республики была поставлена задача – раскрыть преступление, и это было дело чести.

Безусловно, навсегда в памяти останется резонансное дело Мелеховец. Женщина была убита в собственной квартире, и из ее дома вынесены ценности на баснословную сумму. Но самое чудовищное заключалось в том, что преступники, чтобы замести следы, открыли газовые горелки на кухне, в надежде на то, что случится пожар. Но случиться могло бы совсем другое: одно неправильное действие – и пятиэтажный дом по улице Чайковского мог сложиться как карточный домик… Трое суток мы провели без сна, думали, сопоставляли, опрашивали, анализировали. В конце концов, пути-дороги вывели на ляховичских любителей легкой жизни.

– Сталкиваясь с подобными преступлениями, в вашем сердце оставалось хотя бы маленькое место для жалости?

– Считаю, что чувство жалости не может быть однозначным. По отношению к себе жалости не приемлю, я – за уважение и любовь. Сам же искренне жалею тех, кто совершает ошибки, кто через них заставляет страдать других.

– А что больше всего цените в людях?

– Честность, порядочность и доброту.

– За тридцать лет службы в органах внутренних дел что вы никогда не позволяли себе?

– В движении к своим целям я никогда не опускал руки, никогда не позволял себе падать и говорить правду тихим голосом. Я всегда был впереди, остальные шли за мной, становиться за чужую спину – не в моих правилах. Такого не было и не будет никогда.

– Кто был вашим главным учителем в жизни?

– Учителей было много, и каждый из них в меня что-то вложил. Моя мама научила меня ценить добро. Она не переставала повторять, что делать его в жизни так важно. Мать приучила меня к порядку, чистоте во всем. Учителем в милицейском деле стал для меня незабвенный Николай Мелеховец. Это он научил никогда не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше, что бы ни случилось, и никогда не опускаться по лестнице жизни вниз. Вперед, только вперед!

– А у вас были ошибки в жизни и карьере? Если да, то как вы восстанавливались после них?

– Начну с того, что ошибки совершают именно те люди, которые работают. Ошибки, провалы были и у меня, как на работе, так и в личной жизни. Но из колеи надолго они меня не выбивали, а скорее заставляли двигаться вперед. Они были для меня своеобразным стимулом к дальнейшим действиям и развитию. А если быть честным до конца, то по жизни я старался учиться на чужих ошибках.

– Говорят, что хорошие сослуживцы – это что-то большее, чем просто коллеги… Согласитесь ли вы с этим утверждением? И кто из тех, с кем вам довелось служить, оставил наиболее яркий след?

– Я всегда полностью отдавался делу и старался быть открытым и честным по отношению к другим. Никогда не ставил палки в колеса коллегам и помнил, что в жизни работает эффект бумеранга. От окружающих меня людей всегда ожидал чего-то подобного. И, к счастью, получал. Поэтому, вспоминая своих сослуживцев Александра Ермаковича, Виктора Занько, Ивана Лашко, Николая Рылко, Александра Бенедесюка, Николая Михалевича, Сергея Матусевича, испытываю чувство благодарности за пережитые вместе непростые времена. Свой след в моей жизни оставили Эдуард Волуевич, Игорь Шаматульский, Иван и Сергей Железные, ребята, которые хотя и непродолжительное время работали со мной в уголовном розыске, но сумели себя показать профессионалами, ответственными и честными людьми. Сегодня я искренне радуюсь их успехам, если случаются поражения – переживаю.

Безусловно, яркими звездами на небосклоне моей жизни были и останутся навсегда уже упомянутый Николай Мелеховец, Алексей Варвашевич и трагически погибший при исполнении служебных обязанностей Виктор Занько. Вечная им память и вечная моя благодарность за все.

– Вы успешный человек. А считаете ли вы себя счастливым?

– Больше да, чем нет, поскольку в жизни я имел успех в непростом деле, любил и был любимым. У меня есть дом, дети, кусок хлеба. Я принимаю себя таким, каким меня создал Бог: для кого-то хорошим, для кого-то плохим. Я умею быть благодарным, вижу плюсы и минусы своей и чьей-то жизни, всегда думаю о том, что черная полоса короче белой, а жизнь чертовски хороша. Есть, конечно же, маленькие минусы, которые не дают мне возможности говорить о стопроцентном ощущении счастья. Так бывает, моя жизнь не исключение.

– Чем в настоящее время занимается полковник милиции Геннадий Скорогод?

– Людям, привыкшим по жизни крутиться как белка в колесе, достаточно сложно сидеть целыми днями у телевизора, рыбачить, одним словом, хоть и заслуженно, но бездельничать. Поэтому у меня очень много дел, и я не позволяю себе расслабляться. Как и в былые времена, много работаю, но теперь уже на себя. Думаю, что это право я заслужил.

– «Человек слова», – так говорят о некоторых людях. Являетесь ли человеком слова, и много ли рядом с вами таковых?

– Держать слово стараюсь всегда, в большом и малом, с коллегами и детьми, родными и любимыми. Если чувствую, что обещанное выполнить не представится возможным, говорю об этом открыто и откровенно. Уважаю людей, которые не кормят обещаниями. А много ли рядом со мной таковых, говорить не берусь. За жизнь встречал всяких. Скажу только одно: людей слова ценю и уважаю всегда.

– Если бы у вас появилась возможность пообщаться с тем, двадцатилетним Геной Скорогодом, который только-только вернулся со службы в армии и принял решение пойти работать в милицию, что бы вы ему сказали сегодня, с высоты прожитых лет?

– Ты даже не представляешь, на какую трудную дорогу ты выходишь. На ней встретишь предателей и коррупционеров, лжецов и преступников, пьяниц и дебоширов… Если не растратишь себя на пустое, будут у тебя надежные друзья, красивая любовь, почет и уважение. Не ищи легких путей и легкого хлеба. Будь доброжелательным и хитрым, жестоким и нежным, решительным и смекалистым. Но самое главное – при любых обстоятельствах будь человеком.

Галина ПУПАЧ.

(Visited 32 times, 26 visits today)