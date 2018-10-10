ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Геннадий СКОРОГОД: «Жалости к себе не приемлю, я – за уважение и любовь»

10.10.2018 23:36 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

В самом начале разговора Геннадий Скорогод откровенно признался, что с прессой предпочитает не общаться: мол, зачем попадать в поле зрения общественности? К тому же, как считает полковник милиции, ничего особенного он не совершил, просто работал все годы, честно и добросовестно.

Геннадий СКОРОГОД: «Жалости к себе не приемлю, я – за уважение и любовь»

Геннадий Скорогод

– С чего начиналась ваша служба в уголовном розыске, и каких высот вам удалось достичь?

– Думаю, что начать рассказ следует с того, как я пришел служить в милицию. А было все банально просто. После срочной службы в армии меня, хорошо подготовленного физически, смелого в поступках и общении, заприметил тогдашний начальник Ганцевичского районного отдела внутренних дел Иван Бажко. Пригласил на работу, а я долго и не раздумывал, согласился. Поначалу был помощником дежурного, участковым инспектором. Затем перешел в уголовный розыск, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице до должности начальника. Пять лет был начальником уголовного розыска и два года – начальником криминальной милиции в соседних Барановичах, а в 2008-м вернулся в Ганцевичи начальником районного отдела внутренних дел. Если посчитать, в Ганцевичском РОВД прослужил двадцать три года.

– Служба сотрудника милиции, в том числе уголовного розыска, для многих ассоциируется с образами всем известных персонажей из фильма «Место встречи изменить нельзя» Жиглова и Шарапова. На ваш взгляд, она далека от киношного образа?

– В кино все понятно, просто и красиво. В реальности же – это работа на износ, отсутствие выходных и праздничных дней, недосыпание, кровь, слезы и пот… И если честно, то более приближенными к действительности для меня являются не образы Шарапова и Жиглова, а ребят из фильма «Убойная сила». В фильме не просто романтика и приключения, а реальные будни людей, которые делают свое дело.

– Вспомните, пожалуйста, наиболее резонансные преступления, раскрытые вами?

– В первую очередь, это серийное дело братьев Денисеней. Мне с командой профессионалов удалось тогда доказать двадцать семь эпизодов их преступных злодеяний: квартирных краж, разбойных нападений, угона автомобилей. Чтобы докопаться до истины, приходилось работать не только на территории Республики Беларусь. Две недели я провел в командировке в Ростове-на-Дону, чтобы раскрутить клубок запутанных преступлений, встречался и допрашивал сотни людей. Признаюсь, было непросто, но генеральной прокуратурой республики была поставлена задача – раскрыть преступление, и это было дело чести.

Безусловно, навсегда в памяти останется резонансное дело Мелеховец. Женщина была убита в собственной квартире, и из ее дома вынесены ценности на баснословную сумму. Но самое чудовищное заключалось в том, что преступники, чтобы замести следы, открыли газовые горелки на кухне, в надежде на то, что случится пожар. Но случиться могло бы совсем другое: одно неправильное действие – и пятиэтажный дом по улице Чайковского мог сложиться как карточный домик… Трое суток мы провели без сна, думали, сопоставляли, опрашивали, анализировали. В конце концов, пути-дороги вывели на ляховичских любителей легкой жизни.

– Сталкиваясь с подобными преступлениями, в вашем сердце оставалось хотя бы маленькое место для жалости?

– Считаю, что чувство жалости не может быть однозначным. По отношению к себе жалости не приемлю, я – за уважение и любовь. Сам же искренне жалею тех, кто совершает ошибки, кто через них заставляет страдать других.

– А что больше всего цените в людях?

– Честность, порядочность и доброту.

– За тридцать лет службы в органах внутренних дел что вы никогда не позволяли себе?

– В движении к своим целям я никогда не опускал руки, никогда не позволял себе падать и говорить правду тихим голосом. Я всегда был впереди, остальные шли за мной, становиться за чужую спину – не в моих правилах. Такого не было и не будет никогда.

– Кто был вашим главным учителем в жизни?

– Учителей было много, и каждый из них в меня что-то вложил. Моя мама научила меня ценить добро. Она не переставала повторять, что делать его в жизни так важно. Мать приучила меня к порядку, чистоте во всем. Учителем в милицейском деле стал для меня незабвенный Николай Мелеховец. Это он научил никогда не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше, что бы ни случилось, и никогда не опускаться по лестнице жизни вниз. Вперед, только вперед!

– А у вас были ошибки в жизни и карьере? Если да, то как вы восстанавливались после них?

– Начну с того, что ошибки совершают именно те люди, которые работают. Ошибки, провалы были и у меня, как на работе, так и в личной жизни. Но из колеи надолго они меня не выбивали, а скорее заставляли двигаться вперед. Они были для меня своеобразным стимулом к дальнейшим действиям и развитию. А если быть честным до конца, то по жизни я старался учиться на чужих ошибках.

– Говорят, что хорошие сослуживцы – это что-то большее, чем просто коллеги… Согласитесь ли вы с этим утверждением? И кто из тех, с кем вам довелось служить, оставил наиболее яркий след?

– Я всегда полностью отдавался делу и старался быть открытым и честным по отношению к другим. Никогда не ставил палки в колеса коллегам и помнил, что в жизни работает эффект бумеранга. От окружающих меня людей всегда ожидал чего-то подобного. И, к счастью, получал. Поэтому, вспоминая своих сослуживцев Александра Ермаковича, Виктора Занько, Ивана Лашко, Николая Рылко, Александра Бенедесюка, Николая Михалевича, Сергея Матусевича, испытываю чувство благодарности за пережитые вместе непростые времена. Свой след в моей жизни оставили Эдуард Волуевич, Игорь Шаматульский, Иван и Сергей Железные, ребята, которые хотя и непродолжительное время работали со мной в уголовном розыске, но сумели себя показать профессионалами, ответственными и честными людьми. Сегодня я искренне радуюсь их успехам, если случаются поражения – переживаю.

Безусловно, яркими звездами на небосклоне моей жизни были и останутся навсегда уже упомянутый Николай Мелеховец, Алексей Варвашевич и трагически погибший при исполнении служебных обязанностей Виктор Занько. Вечная им память и вечная моя благодарность за все.

– Вы успешный человек. А считаете ли вы себя счастливым?

– Больше да, чем нет, поскольку в жизни я имел успех в непростом деле, любил и был любимым. У меня есть дом, дети, кусок хлеба. Я принимаю себя таким, каким меня создал Бог: для кого-то хорошим, для кого-то плохим. Я умею быть благодарным, вижу плюсы и минусы своей и чьей-то жизни, всегда думаю о том, что черная полоса короче белой, а жизнь чертовски хороша. Есть, конечно же, маленькие минусы, которые не дают мне возможности говорить о стопроцентном ощущении счастья. Так бывает, моя жизнь не исключение.

– Чем в настоящее время занимается полковник милиции Геннадий Скорогод?

– Людям, привыкшим по жизни крутиться как белка в колесе, достаточно сложно сидеть целыми днями у телевизора, рыбачить, одним словом, хоть и заслуженно, но бездельничать. Поэтому у меня очень много дел, и я не позволяю себе расслабляться. Как и в былые времена, много работаю, но теперь уже на себя. Думаю, что это право я заслужил.

– «Человек слова», – так говорят о некоторых людях. Являетесь ли человеком слова, и много ли рядом с вами таковых?

– Держать слово стараюсь всегда, в большом и малом, с коллегами и детьми, родными и любимыми. Если чувствую, что обещанное выполнить не представится возможным, говорю об этом открыто и откровенно. Уважаю людей, которые не кормят обещаниями. А много ли рядом со мной таковых, говорить не берусь. За жизнь встречал всяких. Скажу только одно: людей слова ценю и уважаю всегда.

– Если бы у вас появилась возможность пообщаться с тем, двадцатилетним Геной Скорогодом, который только-только вернулся со службы в армии и принял решение пойти работать в милицию, что бы вы ему сказали сегодня, с высоты прожитых лет?

– Ты даже не представляешь, на какую трудную дорогу ты выходишь. На ней встретишь предателей и коррупционеров, лжецов и преступников, пьяниц и дебоширов… Если не растратишь себя на пустое, будут у тебя надежные друзья, красивая любовь, почет и уважение. Не ищи легких путей и легкого хлеба. Будь доброжелательным и хитрым, жестоким и нежным, решительным и смекалистым. Но самое главное – при любых обстоятельствах будь человеком.

Галина ПУПАЧ.

(Visited 32 times, 26 visits today)
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В самом начале разговора Геннадий Скорогод откровенно признался, что с прессой предпочитает не общаться: мол, зачем попадать в поле зрения
 
Новости дня
Новости разные
 
Лоск и показуха в Могилёве: Лукашенко встречает Путина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Полесская правда
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика