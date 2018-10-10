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Прокуратура требует принять дополнительные меры для безопасного пребывания детей в учреждениях образования и спорта

11.10.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Органы прокуратуры Брестской области в течение августа-сентября 2018 года изучили готовность учреждений образования и спорта к новому учебному году. Предмет повышенного внимания – безопасность детей. Руководители профильных заведений в основном добросовестно отнеслись к созданию для несовершеннолетних безопасных условий обучения. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59591.php

Прокуратура требует принять дополнительные меры для безопасного пребывания детей в учреждениях образования и спорта

Вместе с тем прокуроры установили ряд несоответствий законодательству в этой сфере. 

Часто они были связаны с неорганизованностью, отсутствием контроля со стороны ответственных должностных лиц учреждений за ходом и сроками ремонтных работ. Подобные факты выявлены в Лунинецком, Малоритском, Пружанском районах и г.Бресте

К примеру, по состоянию на 31 августа комиссия Малоритского райисполкома не подписала паспорта готовности 12 учебных заведений из 43. А комиссия в Лунинецком районе в июле подписала паспорт готовности ГУО «Ясли-сад №11 г.Лунинца», хотя ремонтные работы на объекте велись до сентября. 

С самими учреждениями образования, зонами передвижения детей иногда «соседствовали» сухие деревья, ямы, металлические части демонтированного спортивного оборудования, разрушенные части зданий или заброшенные здания, открытые канализационные колодцы. 

По требованию прокуроров такие объекты удалены либо приведены в безопасное состояние. 

При изучении перемещения детей по дорогам около учебных заведений прокурорские работники региона также обнаружили ряд упущений: 

  • в г.Бресте, Малоритском и Пружанском районе не в полном объеме обновлена дорожная разметка; 
  • не везде обозначен ограниченный скоростной режим; 
  • в ряде случаев не оборудованы оградительные турникеты перед зданиями. 

В развитие темы прокуроры выступили за более активное обучение детей в учреждениях образования и спорта навыкам безопасного поведения на дорогах. Для этого предложили использовать площадки автомобильных городков на территориях школ и садов, которые при необходимости поручили восстановить. 

По итогам проверок и реализации актов надзора прокуратура Брестской области внесла представление в Брестский облисполком, в котором акцентировала внимание на выявленных нарушениях.

 
Теги: Брест
 
 
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Органы прокуратуры Брестской области в течение августа-сентября 2018 года изучили готовность учреждений образования и спорта к новому учебному году. Предмет...
 
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