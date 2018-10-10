Беларусь и Россия согласовали поставки нефтепродуктов. Точные объемы не называются

Беларусь и Россия согласовали поставки нефтепродуктов до конца 2018 года и на весь 2019 год. Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики России , договоренность была достигнута на переговорах в Москве с участием министра энергетики России Александра Новака, заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака и заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Ляшенко.



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Фото:minenergo.gov.ru

«По итогам переговоров Александр Новак и Игорь Ляшенко подписали Протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов и согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год», — говорится в сообщении.

При этом точные объемы поставок в Беларусь российских нефтепродуктов не озвучиваются.

Как ранее сообщалось , Россия планировала с четвертого квартала 2018 года ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Беларусь. Эта инициатива «обусловлена увеличением реэкспортных поставок российских нефтепродуктов и СУГ в страны Балтии и Украину», что приносит белорусскому бюджету дополнительные доходы, а российскому — убытки.

Белорусская сторона настаивала на сохранении традиционно сложившихся объемов. «Никаких резкостей, нам нужна стабильность», — пояснял позицию белорусской стороны вице-премьер Игорь Ляшенко.

Нефтяной вопрос обсуждался и во время встречи белорусского и российского президентов в Сочи. Позже Александр Лукашенко рассказал, что переговоры были сложными, но договоренности достичь удалось.

«Итогом договоренностей глав государств в Сочи стало поручение правительству подготовить изменения в межправсоглашение о сотрудничестве в области нефти и нефтепродуктов от 2007 года. Мы работаем с российскими коллегами и готовим протоколы вместе с индикативными балансами, где будут отражены объемы нефтепродуктов, которые Беларусь будет получать в четвертом квартале и в 2019-м году», — раскрыл подробности глава правительства Сергей Румас.

Премьер-министр также отметил, что сейчас определяется необходимый для нефтехимической промышленности Беларуси объем сырья. И эти поставки «точно сохранятся» в рамках индикативных балансов.