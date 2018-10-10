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Беларусь и Россия согласовали поставки нефтепродуктов. Точные объемы не называются
11.10.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Беларусь и Россия согласовали поставки нефтепродуктов до конца 2018 года и на весь 2019 год. Как сообщила пресс-служба
Фото:minenergo.gov.ru
«По итогам переговоров Александр Новак и Игорь Ляшенко подписали Протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов и согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год», — говорится в сообщении.
При этом точные объемы поставок в Беларусь российских нефтепродуктов не озвучиваются.
Как ранее
Белорусская сторона настаивала на сохранении традиционно сложившихся объемов. «Никаких резкостей, нам нужна стабильность», —
Нефтяной вопрос обсуждался и во время встречи белорусского и российского президентов в Сочи. Позже Александр Лукашенко рассказал, что переговоры были сложными, но договоренности достичь удалось.
«Итогом договоренностей глав государств в Сочи стало поручение правительству подготовить изменения в межправсоглашение о сотрудничестве в области нефти и нефтепродуктов от 2007 года. Мы работаем с российскими коллегами и готовим протоколы вместе с индикативными балансами, где будут отражены объемы нефтепродуктов, которые Беларусь будет получать в четвертом квартале и в 2019-м году», —
Премьер-министр также отметил, что сейчас определяется необходимый для нефтехимической промышленности Беларуси объем сырья. И эти поставки «точно сохранятся» в рамках индикативных балансов.
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Беларусь и Россия согласовали поставки нефтепродуктов до конца 2018 года и на весь 2019 год. Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики России, договоренность...
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