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Какой транспортный налог нужно платить вам? Смотрим ставки
Ставка
Так, за автомобили, которым менее 10 лет и которые проходят техосмотр раз в два года, пошлина уплачивается однократно двойной суммой. Для авто проходящих техосмотр два раза в год госпошлина уплачивается дважды и в полном объеме.
Смотрим, сколько придется заплатить рядовому белорусу за допуск его легкового автомобиля к участию в дорожном движении.
Если масса авто не превышает 1,5 тонны, ставка составит 3
Если машина весит от 1,5 до 2 тонн, ставка составит 6 базовых величин, или 147 рублей.
Если машина весит от 2 до 3 тонн, ставка составит 8 базовых, или 196 рублей.
Если вес авто более 3 тонн, ставка налога составит 11 базовых, или 269,5 рублей.
Транспортный налог для физлиц в Беларуси.
Индивидуальные предприниматели пользуются ставками для физических лиц. А вот юридическим лицам придется заплатить больше.
Если масса автомобиля не превышает тонны, ставка налога составляет 7 базовых, или 171,5 рублей.
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Myfin.by посмотрел, сколько сегодня платят белорусские водители за допуск к участию в дорожном движении.
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