Какой транспортный налог нужно платить вам? Смотрим ставки

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Ставка транспортного налога зависит не только от того, является плательщик физическим или юридическим лицом. Размер итоговой суммы госпошлины зависит от возраста автомобиля, его максимальной разрешенной массы, числа посадочных мест – для автобусов.

Так, за автомобили, которым менее 10 лет и которые проходят техосмотр раз в два года, пошлина уплачивается однократно двойной суммой. Для авто проходящих техосмотр два раза в год госпошлина уплачивается дважды и в полном объеме.

Смотрим, сколько придется заплатить рядовому белорусу за допуск его легкового автомобиля к участию в дорожном движении.

Если масса авто не превышает 1,5 тонны, ставка составит 3 базовые величины , или 73,5 рубля.

Если машина весит от 1,5 до 2 тонн, ставка составит 6 базовых величин, или 147 рублей.

Если машина весит от 2 до 3 тонн, ставка составит 8 базовых, или 196 рублей.

Если вес авто более 3 тонн, ставка налога составит 11 базовых, или 269,5 рублей.





Транспортный налог для физлиц в Беларуси.

Индивидуальные предприниматели пользуются ставками для физических лиц. А вот юридическим лицам придется заплатить больше.

Если масса автомобиля не превышает тонны, ставка налога составляет 7 базовых, или 171,5 рублей.