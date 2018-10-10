Кокорин и Мамаев признали вину в нападении на московского чиновника и белорусского водителя

Телеграм-канал Mash опубликовал некоторые подробности допроса футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые избили нескольких людей в Москве.

По информации источника, футболисты признали вину в нападении на чиновника Минпромторга Дениса Пака , и в избиении водителя ведущей Первого канала 33-летнего белоруса Виталия Соловчука . Оба инцидента произошли 8 октября.

— Они полностью признали свою вину — как в хулиганке, так и в драке с водителем. Они «очень расстроены ситуацией», а полицию динамили два дня потому, что «были в замешательстве и не знали, что им делать», — сообщает Mash.

В отношении футболистов Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

10 октября Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов и поместили в изолятор временного содержания.