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Фотоконкурс «Мамина улыбка»

11.10.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Фотоконкурс «Мамина улыбка»

14 октября в нашей стране отмечается День матери.

Районная организация ОО «Белорусский союз женщин» приглашает жителей города и района принять участие в фотоконкурсе «Мамина улыбка».

Ждем ваши фото по 12 октября 2018 года включительно. Для участия в конкурсе необходимо:

  1. сделать фото с мамой;
  2. добавить к нему мудрость, которую передала мама тебе;
  3. отправить фото на почту gorki_otdel_uprvd@mogilev.by;
  4. ждать оглашение победителя и призы.

Подведение итогов конкурса «Мамина улыбка» состоится на районном концерте, посвященном Дню матери.

 
 
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14 октября в нашей стране отмечается День матери. Районная организация ОО «Белорусский союз женщин» приглашает жителей города и района принять участие в...
 
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