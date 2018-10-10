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Фотоконкурс «Мамина улыбка»
11.10.2018 — Разное | Горецкий вестник
14 октября в нашей стране отмечается День матери.
Районная организация ОО «Белорусский союз женщин» приглашает жителей города и района принять участие в фотоконкурсе «Мамина улыбка».
Ждем ваши фото по 12 октября 2018 года включительно. Для участия в конкурсе необходимо:
Подведение итогов конкурса «Мамина улыбка» состоится на районном концерте, посвященном Дню матери.
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14 октября в нашей стране отмечается День матери. Районная организация ОО «Белорусский союз женщин» приглашает жителей города и района принять участие в...
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