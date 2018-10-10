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Кредит на новую машину: с какой зарплатой на него даже не стоит рассчитывать

11.10.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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FINANCE.TUT.BY проанализировал все действующие кредиты на покупку нового автомобиля. Какие ставки сейчас предлагаю банки, на какой срок можно оформить займ, сколько придется платить и какая нужна зарплата – ответы на все эти и другие вопросы есть в нашей обзоре.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В итоговую таблицу вошли кредиты на покупку нового автомобиля. Важный критерий отбора — нет привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.

Покупку автомобиля в кредит сложно назвать импульсивной сделкой. Банку потребуется, чтобы заемщик поучаствовал собственными средствами, предоставил залог, поручителей и застраховал автомобиль.  Взамен можно рассчитывать на достаточно низкие процентные ставки и большой срок для возврата займа.

Давайте рассмотрим все условия подробнее:

Банк, кредит

Ставка, срок, максимальная сумма

Минимальный процент собственного участия, обеспечение

Технобанк,
«Поехали!»

14%, до 7 лет, до 100 000 рублей

20%, залог автомобиля (дополнительно может быть поручительство)
Банк ВТБ (Беларусь)
«Автокредит без залога»
 9,9% - первые 90 дней, потом 19,9%. До 5 лет, до 25 000 рублей нет, неустойка

Приорбанк,
«На новый автомобиль»

16,1%, до 5 лет, до 60 000 долларов в эквиваленте

20%, залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии)

Белорусский народный банк,
«Оранжевый драйв»

В зависимости от вида страхования, срока и первого взноса: 12,99 -16,1% или 13,8% — первые 360 дней, потом — 14,8% ,

до 2 - 7 лет, до 90% от стоимости автомобиля

10 - 50%, залог приобретаемого автомобиля

Банк Москва - Минск,
«Автонадо»

16,1%, до 10 лет, в пределах кредитоспособности

нет, свыше 20 000 рублей — поручительство или залог приобретаемого автомобиля, свыше 50 000 рублей — поручительство и залог

БПС-Сбербанк,
«Главная дорога соСбербанком!»

15,45% (со страховкой), потом 15,95% (без страховки),

до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте

нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке)

Банк БелВЭБ,
«Сваё аўто»

14, 1%, до 7 лет, до 45 000 рублей

нет, залог автомобиля, свыше 20 000 рублей — поручительство

Белагропромбанк,
«Автокредитование»

первый год — 14% , потом — 15% , до 7 лет, до 70% стоимости автомобиля

30%, залог автомобиля или поручительство

Беларусбанк,
«На приобретение автомобиля»

Первые 180 дней — 14% , потом — 15,5% , до 7 лет, в пределах кредитоспособности

нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством

Белинвестбанк,
«На приобретение нового автомобиля»

14,95% , до 7 лет, до 70% стоимости приобретаемого автомобиля

30%, залог приобретаемого автомобиля

БТА Банк,
«Автоэкспресс»

13,99— 16,8% (в зависимости от срока), до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля

20%, залог приобретаемого автомобиля

Паритетбанк,
«АвтоШанс»

первый год — 13,5%, далее — 15,75% , до 5 лет, в пределах кредитоспособности

нет, залог автомобиля, поручительство

Цептер Банк,
Цептер Авто

14,5% или 15,5% (в зависимости от страховки), до 7 лет, до 90% от стоимости

10%, залог автомобиля

Франсабанк,
«На приобретение нового автомобиля»

16%, до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля

20%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)

Банк, кредит

Ставка, срок, сумма

Минимальный процент собственного участия, обеспечение

Технобанк,
«Поехали!»

14%, до 7 лет, до 100 000 рублей

20%, залог автомобиля (дополнительно может быть поручительство)
Банк ВТБ (Беларусь)
«Автокредит без залога»

9,9% - первые 90 дней, потом 19,9%. До 5 лет, до 25 тысяч рублей

 

нет, неустойка

Приорбанк,
«На новый автомобиль»

16,1%, до 5 лет, до 60 000 долларов в эквиваленте

20%, залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии)

Белорусский народный банк,
«Оранжевый драйв»

В зависимости от вида страхования, срока и первого взноса: 12,99 -16,1% или 13,8% — первые 360 дней, потом — 14,8% ,

до 2 - 7 лет, до 90% от стоимости автомобиля

10 - 50%, залог приобретаемого автомобиля

Банк Москва - Минск,
«Автонадо»

16,1%, до 10 лет, в пределах кредитоспособности

нет, свыше 20 000 рублей — поручительство или залог приобретаемого автомобиля, свыше 50 000 рублей — поручительство и залог

БПС-Сбербанк,
«Главная дорога соСбербанком!»

15,45% (со страховкой), потом 15,95% (без страховки),

до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте

нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке)

Банк БелВЭБ,
«Сваё аўто»

14, 1%, до 7 лет, до 45 000 рублей

нет, залог автомобиля, свыше 20 000 рублей — поручительство

Белагропромбанк,
«Автокредитование»

первый год — 14% , потом — 15% , до 7 лет, до 70% стоимости автомобиля

30%, залог автомобиля или поручительство

Беларусбанк,
«На приобретение автомобиля»

Первые 180 дней — 14% , потом — 15,5% , до 7 лет, в пределах кредитоспособности

нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством

Белинвестбанк,
«На приобретение нового автомобиля»

14,95% , до 7 лет, до 70% стоимости приобретаемого автомобиля

30%, залог приобретаемого автомобиля

БТА Банк,
«Автоэкспресс»

13,99— 16,8% (в зависимости от срока), до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля

20%, залог приобретаемого автомобиля

Паритетбанк,
«АвтоШанс»

первый год — 13,5%, далее — 15,75% , до 5 лет, в пределах кредитоспособности

нет, залог автомобиля, поручительство

Цептер Банк,
Цептер Авто

14,5% или 15,5% (в зависимости от страховки), до 7 лет, до 90% от стоимости

10%, залог автомобиля

Франсабанк,
«На приобретение нового автомобиля»

16%, до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля

20%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)

Главные выводы об автокредитах на текущий момент:

  • Минимальная ставка составляет 12,99%, а максимальная - 16,1%. В общей массе можно рассчитывать на 14 – 15%.
  • Банки не стремятся ограничивать максимальную сумму кредита. Во многом она будет зависеть только от кредитоспособности заемщика. Тут все просто: чем больше доход, меньше других платежей по кредитам и рассрочкам, тем больше итоговая сумма кредита. Есть один приятный момент, часто банки учитывают совокупный доход супругов.  
  • вернуть весь займ нужно будет за 5 – 7 лет. Исключение составляет Банк Москва — Минск. Оформить договор в этом банке можно со сроком до 10 лет;
  • при обращении в БеларусбанкПаритетбанкБанк Москва — МинскБанк БелВЭБ и БПС-Сбербанк клиенту не потребуется участвовать в покупке собственными средствами. Для остальных банков первый взнос может составить 10 – 30%.
  • еще один важный момент – обеспечение. В качестве залога, будет выступать приобретаемый автомобиль. Дополнительно может потребоваться и поручитель.

Сколько нужно зарабатывать и сколько придется платить

Представим, что вы планируете покупку автомобиля среднего класса стоимостью в пределах 10 тысяч долларов в эквиваленте (или примерно 21 700 рублей) и у вас уже есть собственные сбережения в размере 30% от суммы покупки. Получается, что до заветного приобретения не хватает около 15 200 рублей.

Если оформить кредит на 7 лет, то при таких параметрах ежемесячный платеж составит примерно 284,85 рублей, максимальная переплата — 8 726 рубля (если погашать весь срок и строго по графику).

Вам потребуется зарплата не менее 800 рублей, чтобы вашу заявку приняли к рассмотрению.

Приводится примерный расчет наосновании кредита «Поехали!» отТехнобанка (самая низкая основная процентная ставка, большой срок).
 

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Теги: Минск
 
 
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Минимальная ставка составляет 12,99%, а максимальная - 16,1%. В общей массе можно рассчитывать на 14 - 15%.
 
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