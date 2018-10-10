Кредит на новую машину: с какой зарплатой на него даже не стоит рассчитывать

FINANCE.TUT.BY проанализировал все действующие кредиты на покупку нового автомобиля. Какие ставки сейчас предлагаю банки, на какой срок можно оформить займ, сколько придется платить и какая нужна зарплата – ответы на все эти и другие вопросы есть в нашей обзоре.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В итоговую таблицу вошли кредиты на покупку нового автомобиля. Важный критерий отбора — нет привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.

Покупку автомобиля в кредит сложно назвать импульсивной сделкой. Банку потребуется, чтобы заемщик поучаствовал собственными средствами, предоставил залог, поручителей и застраховал автомобиль. Взамен можно рассчитывать на достаточно низкие процентные ставки и большой срок для возврата займа.

Давайте рассмотрим все условия подробнее:

Банк, кредит Ставка, срок, максимальная сумма Минимальный процент собственного участия, обеспечение Технобанк,

«Поехали!»

14%, до 7 лет, до 100 000 рублей 20%, залог автомобиля (дополнительно может быть поручительство) Банк ВТБ (Беларусь)

«Автокредит без залога»

9,9% - первые 90 дней, потом 19,9%. До 5 лет, до 25 000 рублей нет, неустойка Приорбанк,

«На новый автомобиль»

16,1%, до 5 лет, до 60 000 долларов в эквиваленте 20%, залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии) Белорусский народный банк,

«Оранжевый драйв»

В зависимости от вида страхования, срока и первого взноса: 12,99 -16,1% или 13,8% — первые 360 дней, потом — 14,8% , до 2 - 7 лет, до 90% от стоимости автомобиля 10 - 50%, залог приобретаемого автомобиля Банк Москва - Минск,

«Автонадо»

16,1%, до 10 лет, в пределах кредитоспособности нет, свыше 20 000 рублей — поручительство или залог приобретаемого автомобиля, свыше 50 000 рублей — поручительство и залог БПС-Сбербанк,

«Главная дорога соСбербанком!»

15,45% (со страховкой), потом 15,95% (без страховки), до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке) Банк БелВЭБ,

«Сваё аўто»

14, 1%, до 7 лет, до 45 000 рублей нет, залог автомобиля, свыше 20 000 рублей — поручительство Белагропромбанк,

«Автокредитование»

первый год — 14% , потом — 15% , до 7 лет, до 70% стоимости автомобиля 30%, залог автомобиля или поручительство Беларусбанк,

«На приобретение автомобиля»

Первые 180 дней — 14% , потом — 15,5% , до 7 лет, в пределах кредитоспособности нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством Белинвестбанк,

«На приобретение нового автомобиля»

14,95% , до 7 лет, до 70% стоимости приобретаемого автомобиля 30%, залог приобретаемого автомобиля БТА Банк,

«Автоэкспресс»

13,99— 16,8% (в зависимости от срока), до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля 20%, залог приобретаемого автомобиля Паритетбанк,

«АвтоШанс»

первый год — 13,5%, далее — 15,75% , до 5 лет, в пределах кредитоспособности нет, залог автомобиля, поручительство Цептер Банк,

Цептер Авто

14,5% или 15,5% (в зависимости от страховки), до 7 лет, до 90% от стоимости 10%, залог автомобиля Франсабанк,

«На приобретение нового автомобиля»

16%, до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля 20%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)

Банк, кредит Ставка, срок, сумма Минимальный процент собственного участия, обеспечение Технобанк,

«Поехали!»

14%, до 7 лет, до 100 000 рублей 20%, залог автомобиля (дополнительно может быть поручительство) Банк ВТБ (Беларусь)

«Автокредит без залога»

9,9% - первые 90 дней, потом 19,9%. До 5 лет, до 25 тысяч рублей нет, неустойка Приорбанк,

«На новый автомобиль»

16,1%, до 5 лет, до 60 000 долларов в эквиваленте 20%, залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии) Белорусский народный банк,

«Оранжевый драйв»

В зависимости от вида страхования, срока и первого взноса: 12,99 -16,1% или 13,8% — первые 360 дней, потом — 14,8% , до 2 - 7 лет, до 90% от стоимости автомобиля 10 - 50%, залог приобретаемого автомобиля Банк Москва - Минск,

«Автонадо»

16,1%, до 10 лет, в пределах кредитоспособности нет, свыше 20 000 рублей — поручительство или залог приобретаемого автомобиля, свыше 50 000 рублей — поручительство и залог БПС-Сбербанк,

«Главная дорога соСбербанком!»

15,45% (со страховкой), потом 15,95% (без страховки), до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке) Банк БелВЭБ,

«Сваё аўто»

14, 1%, до 7 лет, до 45 000 рублей нет, залог автомобиля, свыше 20 000 рублей — поручительство Белагропромбанк,

«Автокредитование»

первый год — 14% , потом — 15% , до 7 лет, до 70% стоимости автомобиля 30%, залог автомобиля или поручительство Беларусбанк,

«На приобретение автомобиля»

Первые 180 дней — 14% , потом — 15,5% , до 7 лет, в пределах кредитоспособности нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством Белинвестбанк,

«На приобретение нового автомобиля»

14,95% , до 7 лет, до 70% стоимости приобретаемого автомобиля 30%, залог приобретаемого автомобиля БТА Банк,

«Автоэкспресс»

13,99— 16,8% (в зависимости от срока), до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля 20%, залог приобретаемого автомобиля Паритетбанк,

«АвтоШанс»

первый год — 13,5%, далее — 15,75% , до 5 лет, в пределах кредитоспособности нет, залог автомобиля, поручительство Цептер Банк,

Цептер Авто

14,5% или 15,5% (в зависимости от страховки), до 7 лет, до 90% от стоимости 10%, залог автомобиля Франсабанк,

«На приобретение нового автомобиля»

16%, до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля 20%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)

Главные выводы об автокредитах на текущий момент:

Минимальная ставка составляет 12,99%, а максимальная - 16,1%. В общей массе можно рассчитывать на 14 – 15%.

Банки не стремятся ограничивать максимальную сумму кредита. Во многом она будет зависеть только от кредитоспособности заемщика. Тут все просто: чем больше доход, меньше других платежей по кредитам и рассрочкам, тем больше итоговая сумма кредита. Есть один приятный момент, часто банки учитывают совокупный доход супругов.

вернуть весь займ нужно будет за 5 – 7 лет. Исключение составляет Банк Москва — Минск . Оформить договор в этом банке можно со сроком до 10 лет;

. Оформить договор в этом банке можно со сроком до 10 лет; при обращении в Беларусбанк , Паритетбанк , Банк Москва — Минск , Банк БелВЭБ и БПС-Сбербанк клиенту не потребуется участвовать в покупке собственными средствами. Для остальных банков первый взнос может составить 10 – 30%.

, , , и клиенту не потребуется участвовать в покупке собственными средствами. Для остальных банков первый взнос может составить 10 – 30%. еще один важный момент – обеспечение. В качестве залога, будет выступать приобретаемый автомобиль. Дополнительно может потребоваться и поручитель.

Сколько нужно зарабатывать и сколько придется платить

Представим, что вы планируете покупку автомобиля среднего класса стоимостью в пределах 10 тысяч долларов в эквиваленте (или примерно 21 700 рублей) и у вас уже есть собственные сбережения в размере 30% от суммы покупки. Получается, что до заветного приобретения не хватает около 15 200 рублей.

Если оформить кредит на 7 лет, то при таких параметрах ежемесячный платеж составит примерно 284,85 рублей, максимальная переплата — 8 726 рубля (если погашать весь срок и строго по графику).

Вам потребуется зарплата не менее 800 рублей, чтобы вашу заявку приняли к рассмотрению.

Приводится примерный расчет наосновании кредита «Поехали!» отТехнобанка (самая низкая основная процентная ставка, большой срок).



Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси :