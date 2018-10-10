Появилось видео, как самосвал с поднятым кузовом обрывает контактную сеть в Минске

В распоряжении AUTO.TUT.BY появилось видео, на котором видно, как грузовик обрывает контактную сеть в Минске. Видеозаписью поделился с редакцией читатель Виктор.

Напомним, авария произошла 9 октября, около 14.10, на пересечении улиц Пономаренко и Тимошенко. По информации ГАИ, 59-летний водитель МАЗа производил работы на перекрестке. В какой-то момент он начал движение, забыв опустить кузов самосвала. В результате транспортное средство оборвало контактные сети, которые, в свою очередь, повредили 4 транспортных средства и 2 светофорных объекта.

Как сообщалось, похожее ДТП произошло днем 10 октября на проспекте Независимости между МКАД и улицей Руссиянова. Здесь водитель МАЗа не опустил стрелу манипулятора и задел контактные сети. Оборвавшиеся провода в результате повредили четыре легковых автомобиля.