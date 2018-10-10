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Появилось видео, как самосвал с поднятым кузовом обрывает контактную сеть в Минске
В распоряжении AUTO.TUT.BY появилось видео, на котором видно, как грузовик обрывает контактную сеть в Минске. Видеозаписью поделился с редакцией читатель Виктор.
Напомним, авария
Как сообщалось, похожее ДТП произошло днем 10 октября на проспекте Независимости между МКАД и улицей Руссиянова. Здесь водитель МАЗа
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Напомним, авария произошла 9 октября, около 14.10, на пересечении улиц Пономаренко и Тимошенко.
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