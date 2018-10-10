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МОК официально назвал 3 кандидатов на проведение зимних Олимпийских игр-2026
Новости мира. Такое решение было принято на 133-й сессии МОК, которая прошла в Буэнос-Айресе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Канадский Калгари принимал зимнюю Олимпиаду в 1988 году. Шведский Стокгольм – столица королевства принимала только летние Игры в далеком 1912 году. Также совместную заявку подали два итальянских города Кортина-д’Ампеццо и Милан.
Томас Бах, президент МОК:
Выборы столицы зимней Олимпиады-2026 пройдут в 2019 году, когда оценочная комиссия подготовит аналитику по каждому их кандидатов.
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Новости мира. Такое решение было принято на 133-й сессии МОК, которая прошла в Буэнос-Айресе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Канадский Калгари принимал зимнюю...
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