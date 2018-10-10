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"Не бойтесь есть после шести". Самая популярная модель плюс-сайз дала интервью в "Вечернем Урганте"

11.10.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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9 октября в Москву прилетела популярная плюс-сайз-модель Эшли Грэм, чтобы принять участие в Moscow Fashion Week. Она станет главной гостьей на показе Marina Rinaldi, для которого разработала капсульную коллекцию. Кроме прогулок по Москве звезда и сторонница движения бодипозитива побывала на съемках «Вечернего Урганта» и дала интервью знаменитому ведущему.


Зрители горячо встретили модель, на что она среагировала словами:

— Потрясающе! Все эти постеры… Я не знала, что в России меня так любят.

— Мне обидно, — пошутил Иван Ургант, — Раньше на плакатах Welcome, pluse size был я.

Эшли рассказала, что успела посмотреть достопримечательности Москвы, попробовать традиционных горячительных напитков и съесть икры, а также о своих работах для Vogue и Sports illustrated.


— Когда работаешь с такими изданиями, то вам обычно не говорят о сотрудничестве до последнего момента. Со Sports Illustrated вообще был полный сюрприз. Я не хотела плакать от радости, чтобы мейкап не потек, я просто закричала: «О Боже, я буду на обложке!». Что касается Vogue. Это для любой модели большая честь — попасть на его обложку. Надеюсь, скоро будет еще одна моя обложка, но я пока ничего не скажу об этом.

Ведущий спросил модель о питании:

— Меня все время спрашивают, что я ем, и это обидно. Вообще я люблю завтраки — тосты с авокадо, блинчики, яичница. Это большой завтрак.

Также Грэм рассказала, что тренироваться ей помогает супруг, с которым она уже восемь лет вместе.


Также Иван Ургант вспомнил, что в одном из своих интервью Эшли Грэм рассказывала, что хотела бы сыграть роль девушки Бонда. В ее представлении девушка суперагента должна быть из России.

— Ее бы звали Тандра (тундра. — Прим. ред.). Мне кажется, что все девушки Бонда в глубине души из России, потому что они все очень крутые. Они готовы сделать для своей страны все что угодно, «порешить» за нее любого негодяя.

В конце передачи Ургант предложил Грэм принять участие в рубрике «Наша Эшли» и повторить знаменитую картину «Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева. Модель сказала, что впервые пьет чай из блюдца, и пожелала зрителям не бояться есть после шести.

 
 
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