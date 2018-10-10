11, 13 и 14 октября состоятся «прямые телефонные линии», позвонив на которые по нижеуказанным телефонам, можно задать волнующие вопросы:





13 октября с 9.00 до 12.00 по телефону в городе Бресте 8-0162-21-31-21 состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета

Валерием Васильевичем РЕБКОВЦОМ

по вопросам порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, отчуждения жилья в собственность гражданам в сельской местности.

13 октября с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 проведет «прямую линию» управляющий делами райисполкома

Наталья Михайловна МАЛЯВКО.

11 октября с 9.00 до 10.00 по телефону 2-41-69 проведет «прямую линию» начальник Ганцевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды

Николай Леонтьевич МИХАЛЕВИЧ.

13 октября с 10.00 до 12.00 по телефону 2-13-78 состоится «прямая телефонная линия» с начальником отдела внутренних дел Ганцевичского райисполкома подполковником милиции

Алексеем Геннадьевичем ЯРЁМЕНКО.

14 октября с 10.00 до 12.00 по телефону 2-26-59 состоится «прямая линия» с заместителем начальника отдела внутренних дел Ганцевичского райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению майором милиции

Максимом Ивановичем ЛУКЬЯНЧИКОМ.

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