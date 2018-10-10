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Бесплатная консультация у нотариуса ко Дню матери

11.10.2018 00:21 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Консультация у нотариуса.

Бесплатная консультация у нотариуса ко Дню матери

В целях правового просвещения граждан, организации и проведения мероприятий, направленных на обеспечение и защиту прав и законных интересов граждан, заключающихся в правовом информировании и консультировании, оказании юридической помощи по вопросам совершения нотариальных действий нотариусами, нотариальной конторой Ганцевичского района 12 октября 2018 года будет проводиться акция, приуроченная ко Дню матери, в рамках которой будут бесплатно даваться консультации гражданам.

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Консультация у нотариуса. В целях правового просвещения граждан, организации и проведения мероприятий, направленных на обеспечение и защиту прав и законных
 
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