Бесплатная консультация у нотариуса ко Дню матери

Консультация у нотариуса.





В целях правового просвещения граждан, организации и проведения мероприятий, направленных на обеспечение и защиту прав и законных интересов граждан, заключающихся в правовом информировании и консультировании, оказании юридической помощи по вопросам совершения нотариальных действий нотариусами, нотариальной конторой Ганцевичского района 12 октября 2018 года будет проводиться акция, приуроченная ко Дню матери, в рамках которой будут бесплатно даваться консультации гражданам.

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