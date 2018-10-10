Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,3%

Уровень зарегистрированной безработицы составил:
- в Брестской и Витебской областях - 0,5%;
- в Гомельской, Гродненской и Могилевской – 0,4%;
- в Минской области − 0,3%;
- в Минске − 0,1%.
На учете в качестве безработных 1 октября состояло 15 тыс. человек, это на 45,1% безработных меньше, чем год назад (27,3 тыс. человек).
Нанимателями на 1 октября заявлены сведения о наличии 79,2 тыс. свободных рабочих мест, что на 42,8% больше, чем на 1 октября 2017 года (55,5 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 65,4% от общего числа вакансий против 60,3% на 1 октября 2017 года.