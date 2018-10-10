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Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,3%

11.10.2018 08:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,3%
shutterstock.com

Уровень зарегистрированной безработицы составил: 

  • в Брестской и Витебской областях - 0,5%; 
  • в Гомельской, Гродненской и Могилевской – 0,4%; 
  • в Минской области − 0,3%; 
  • в Минске − 0,1%.

На учете в качестве безработных 1 октября состояло 15 тыс. человек, это на 45,1% безработных меньше, чем год назад (27,3 тыс. человек). 

Нанимателями на 1 октября заявлены сведения о наличии 79,2 тыс. свободных рабочих мест, что на 42,8% больше, чем на 1 октября 2017 года (55,5 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 65,4% от общего числа вакансий против 60,3% на 1 октября 2017 года. 

Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,3%
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Теги: Минск
 
 
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Уровень зарегистрированной безработицы в республике на 1 октября 2018 года составил 0,3% и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 0,3%, сообщили в...
 
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