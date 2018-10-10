Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,3%

Уровень зарегистрированной безработицы составил:

в Брестской и Витебской областях - 0,5%;

в Гомельской, Гродненской и Могилевской – 0,4%;

в Минской области − 0,3%;

в Минске − 0,1%.

На учете в качестве безработных 1 октября состояло 15 тыс. человек, это на 45,1% безработных меньше, чем год назад (27,3 тыс. человек).