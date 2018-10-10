«Лидское пиво» озвучило свои планы на ближайшие семь лет





ОАО «Лидское пиво» планирует к 2025 году повысить объем реализации напитков до 300 млн л. Об этом рассказал БЕЛТА генеральный директор компании Аудриус Микшис.

Представители предприятия озвучили журналистам итоги работы за 8 месяцев 2018 года, а также планы на будущее. За период с января по август ОАО «Лидское пиво» реализовало на территории Беларуси 64 836 тыс. л пивоваренной продукции, что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В категории «пиво» предприятие, как и прежде, входит в тройку лидеров по объемам продаж.

«На белорусском рынке пивоваренной продукции сохраняется тенденция роста. За 8 месяцев объем рынка вырос приблизительно на 4%. Вполне вероятно, что до конца года рынок будет стабильным и не превысит порог прироста в 4%. В последующие несколько лет, скорее всего, он будет медленно расти», — сказал Аудриус Микшис.

В категории «квас» ОАО «Лидское пиво» традиционно лидирует на рынке. Из года в год предприятие сохраняет положительные темпы роста. За 8 месяцев «Лидское пиво» реализовано 58 448 тыс. л кваса (вместе с экспортом). Его доля в структуре продаж составила 39,7%.

С января по август на внутреннем рынке компания реализовала 25 365 тыс. л кваса. С января по август по рынку в категории «безалкогольные газированные напитки» также наблюдается рост. Темп роста по этой категории у «Лидского пива» составил 145,4%.

Общий прирост за январь-август по экспорту продукции в категориях «пиво» и «квас» составил 58,4%. Лидером по отгрузкам остается категория «квас» — предприятием реализовано 33 083 тыс. л кваса. Продажи в категории «пиво» упали на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 8 месяцев текущего года было продано 10 141 тыс. л пива.

Основным экспортным рынком сбыта для компании остается Россия. Продолжается сотрудничество с Германией и Польшей.