ЦСКА под руководством Гончаренко выбыл из Кубка России, проиграв аутсайдеру 2-го дивизиона

Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко выбыли из Кубка России.



Фото: ПФК ЦСКА

10 октября в поединке 1/16 финала Кубка России ЦСКА в серии послематчевых пенальти уступил в гостях «Тюмени», которая занимает 14-е место среди 20 команд ФНЛ — второго по рангу дивизиона чемпионата России.

«Тюмень» — ЦСКА — 1:1 (пенальти — 3:0).

Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону).

«Тюмень»: Бучаев, Чудин, Лаук (Малоян, 58), Глухов (Лешонок, 46), Столяренко, Теленков, Васиев (Хайманов, 86), Вотинов (Рябокобыленко, 110), Леонтьев, Козлов, Коваленко.

ЦСКА: Помазун, Матвийчук, Бекао, Набабкин, Ефремов, Гордюшенко, Тикнизян, Пухов, Олейников (Анисимов, 80), Нисимура, Жамалетдинов (Маклаков, 119).

Голы: 0:1 — Пухов (108), 1:1 — Столяренко (120).

Серия пенальти: Чудин — 1:0, Гордюшенко — 1:0 (вратарь парировал), Рябокобыленко — 2:0, Пухов — 2:0 (штанга), Лешонок — 3:0, Нисимура — 3:0 (мимо).

Предупреждения: Ефремов (40), Пухов (52), Козлов (61), Вотинов (106), Нисимура (118).

Основное время встречи завершилось вничью — 0:0, а в начале второго дополнительного тайма москвичи вышли вперед. Но не удержали победный счет, пропустив на последней минуте.

В итоге судьба путевки в 1/8 финала решалась в серии пенальти. В ней москвичи ни разу не смогли поразить ворота «Тюмени».

Отметим, что ЦСКА, сражающийся еще на два фронта (премьер-лига и Лига чемпионов) выставил в Тюмени более чем наполовину резервный состав. На такую меру Виктора Гончаренко вынудили пойти травмы и вызовы игроков в различные сборные.

Виктор Гончаренко: Хотели пройти дальше

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после неудачной кубковой игры в Тюмени ответил на вопросы журналистов, сообщает пресс-служба московского клуба.



Фото: ПФК ЦСКА

— Мы хотели пройти дальше. Хотели ради тех же молодых ребят, чтобы они и дальше получали игровую практику. Они очень старались. Наверное, растерялись, когда не удалось реализовать первый пенальти. Серию невозможно выиграть, не забив ни одного 11-метрового. По игре мы были ближе к победе. Но кубковые матчи тем и славятся, что даже если ты лучше, не факт, что победишь.

— На ваш взгляд, пропущенный мяч — это стечение обстоятельств или нехватка опыта?

— Это произошло из-за нарушения дисциплины. Мы часто говорим о том, как надо действовать в таких ситуациях, куда пускать соперника, а куда не пускать. К сожалению, мы совершили две роковые ошибки и пропустили.

— Можете подробнее рассказать, кто совершил эти ошибки?

— Нет, конечно. Мы обсудим это внутри команды.

— Вы взяли с собой на игру всего 14 человек. Не жалеете?

— По сегодняшней игре можно было и 11 привезти. Нет смысла выпускать игроков просто ради того, чтобы выпустить. Плюс с учетом травмированных и сборников у нас не было большей обоймы.

— Какие впечатления от сегодняшней игры Помазуна?

— По большому счету, работы у него не было, но в одном эпизоде он нас выручил. Важно, что он получил игровую практику перед матчем с «Ромой» (из-за дисквалификации Акинфеева).

— Как считаете, в пропущенном голе есть доля его вины?

— Не стоит говорить об отдельно взятых футболистах. В целом команда совершила две ошибки, которые допускать не следовало, — сказал Виктор Гончаренко.

19 октября ЦСКА сыграет против «Анжи» в чемпионате России, а 23 октября в Риме москвичи сразятся с «Ромой» в матче Лиги чемпионов.