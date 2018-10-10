МТС дарит абонентам безлимит мегабайт или минут ко Дню матери

Чтобы подарить маме безлимит интернета или безлимит звонков внутри сети, нужно:
- зайти в приложение «Мой МТС» (скачать приложение можно на сайте оператора, чтобы начать пользоваться, авторизоваться в «Мой МТС»);
- перейти в Меню/Подарок маме и выбрать один из подарков;
- ввести номер мамы в специальной форме и нажать «Отправить подарок».
Безлимитные подарки будут действовать в течение трех календарных дней с момента подключения.
«Мой МТС» — мобильное приложение, которое позволяет абоненту решать основные вопросы обслуживания без посещения салона связи или звонка в call-центр. С помощью «Мой МТС» можно получать актуальные данные о состоянии счета и остатках трафика, менять тариф, подключать/отключать услуги, пополнять счет с банковской карты и многое другое. Приложение доступно на смартфонах и планшетах на операционных системах Android и IOS.