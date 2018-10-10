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МТС дарит абонентам безлимит мегабайт или минут ко Дню матери

11.10.2018 08:46 — Разное | Аргументы и факты  
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МТС дарит абонентам безлимит мегабайт или минут ко Дню матери
Фото из открытых источников

Чтобы подарить маме безлимит интернета или безлимит звонков внутри сети, нужно:

  • зайти в приложение «Мой МТС» (скачать приложение можно на сайте оператора, чтобы начать пользоваться, авторизоваться в «Мой МТС»);
  • перейти в Меню/Подарок маме и выбрать один из подарков;
  • ввести номер мамы в специальной форме и нажать «Отправить подарок». 

Безлимитные подарки будут действовать в течение трех календарных дней с момента подключения.

«Мой МТС» — мобильное приложение, которое позволяет абоненту решать основные вопросы обслуживания без посещения салона связи или звонка в call-центр. С помощью «Мой МТС» можно получать актуальные данные о состоянии счета и остатках трафика, менять тариф, подключать/отключать услуги, пополнять счет с банковской карты и многое другое. Приложение доступно на смартфонах и планшетах на операционных системах Android и IOS. 

МТС дарит абонентам безлимит мегабайт или минут ко Дню матери
Более 600 детей приняли участие в благотворительных забегах МТС и ЮНИСЕФ
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Такой подарок можно сделать с помощью приложения «Мой МТС». Акция продлится с 10 по 16 октября 2018 года, сообщили в компании.
 
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