МТС дарит абонентам безлимит мегабайт или минут ко Дню матери

Чтобы подарить маме безлимит интернета или безлимит звонков внутри сети, нужно:

зайти в приложение «Мой МТС» (скачать приложение можно на сайте оператора, чтобы начать пользоваться, авторизоваться в «Мой МТС»);

перейти в Меню/Подарок маме и выбрать один из подарков;

ввести номер мамы в специальной форме и нажать «Отправить подарок».

Безлимитные подарки будут действовать в течение трех календарных дней с момента подключения.